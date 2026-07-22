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VerkehrMünchen bekommt Stau-Beauftragten

Auf dem Mittleren Ring staut sich regelmäßig der Verkehr.
Auf dem Mittleren Ring staut sich regelmäßig der Verkehr. Robert Haas

Die Dauerstaus in der Stadt nerven. Jetzt soll eine neue Fachperson im Mobilitätsreferat dafür sorgen, dass der Verkehr besser fließt.

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Ob es nun die Fürstenrieder Straße ist, der Mittlere Ring, der Föhringer Ring oder viele andere Straßen in München: Die vielen Baustellen und die daraus folgenden Dauerstaus sind gerade in diesem Jahr für viele Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis. Jetzt soll es ein Beauftragter oder eine Beauftragte für den fließenden Verkehr richten, teilt das Mobilitätsreferat mit.

Auch in den nächsten Jahren stünden weitere große Sanierungsmaßnahmen und damit Baustellen an, kündigt das Referat an. Die Person solle „dort koordinierend eingreifen und kommunikativ unterstützen, wo der Verkehrsfluss besonders kritisch zu stocken droht“, insbesondere an den zentralen Knotenpunkten und wichtigen Verkehrsadern der Stadt, so Mobilitätsreferent Georg Dunkel. In direkter Abstimmung mit der Referatsleitung werde sich die Fachperson künftig um den fließenden Autoverkehr, aber auch um das weiterhin beschleunigte Vorankommen von Bussen und Trambahnen sowie den Radverkehr kümmern. Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt werde die Person nicht von extern eingestellt.

Wann der oder die Beauftragte die Arbeit aufnimmt, steht nach Auskunft des Mobilitätsreferats noch nicht fest. Dass er oder sie etwas bewirkt, davon ist Münchens Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) überzeugt. „Dass der Verkehr fließt, ist eine große Gemeinschaftsaufgabe, die uns alle eint“, so Fuchs.

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