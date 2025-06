In den Pfingstferien – und darüber hinaus – kommen viele Einschränkungen in geballter Form auf Verkehrsteilnehmer zu. Das betrifft Autofahrer genauso wie Fahrgäste des ÖPNV. Sowohl die Stadt als auch die Deutsche Bahn und die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) erledigen einige Bauarbeiten, die Sperrungen und Umleitungen mit sich bringen. Ganz zum Stillstand kommt die Stadt freilich nicht, aber es empfiehlt sich, die Fahrpläne genau anzuschauen und die Fahrwege vorab zu planen, um pünktlich ans Ziel zu kommen. Ein Überblick.

U-Bahn

Die Stadtwerke (SWM) sanieren an den Bahnhöfen Giesing und Karl-Preis-Platz die Wände hinter den Gleisen. Deshalb muss die MVG den Betrieb der U2 und der U8 zwischen Giesing und Innsbrucker Ring zeitweise einschränken. Die Züge fahren in diesem Abschnitt nur alle 20 Minuten. Das gilt von diesem Freitag, 6. Juni, bis Pfingstmontag sowie an den fünf darauffolgenden Wochenenden und auch an Fronleichnam. Im August und September folgen weitere Bauarbeiten an Wochenenden. Die U8 kann an den genannten Wochenenden nur im Abschnitt Olympiazentrum – Sendlinger Tor verkehren. Im Abschnitt Messestadt Ost – Innsbrucker Ring kommt im Wechsel alle fünf beziehungsweise 15 Minuten ein Zug. Eine Besonderheit dabei: Jeder zweite Zug wird über die U5 umgeleitet und fährt weiter im Abschnitt Ostbahnhof – Westendstraße. Damit besteht ein Anschluss zum Hauptbahnhof sowie zusätzlich zu U3 und U6 am Odeonsplatz und zur S-Bahn am Ostbahnhof und am Stachus.

Bei der U6 erneuern die SWM Weichen in Fröttmaning. Von Montag, 9. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 27. Juli, wird die Linie am U-Bahnhof Kieferngarten unterbrochen. Zwischen Garching-Forschungszentrum und Kieferngarten fährt ein Pendelzug tagsüber im 15-Minuten-Takt. Von 22 Uhr an ist der Abschnitt zwischen Garching-Hochbrück und Kieferngarten voll gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Im Abschnitt zwischen Klinikum Großhadern und Kieferngarten kann die U6 weiter im Zehn-Minuten-Takt fahren.Zwischen Garching-Hochbrück und Forschungszentrum fährt ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt. Ein Hinweis für Rockfans: Zum Konzert von Guns N’ Roses am 20. Juni in der Allianz-Arena wird die U6 in Fröttmaning und nicht am Kieferngarten unterbrochen. So ist die An- und Abreise zum Konzert aus der Innenstadt ohne Umsteigen möglich.

Die gute Nachricht für Fußballfans: Am Tag vor den Bauarbeiten, zum Finale der UEFA Nations League am Sonntag, 8. Juni, verstärkt die MVG die U6 zwischen Innenstadt und Fröttmaning auf einen Fünf-Minuten-Takt. Details über die Fahrplanänderungen gibt es in der App MVGO sowie auf der Homepage mvg.de.

Tram

Wegen Gleisbauarbeiten am Stachus und am Maxmonument werden die Tramlinien 16, 19, 21, 27, 28, N19 und N27 noch bis Sonntag, 31. August 2025 umgeleitet oder abschnittsweise durch Busse ersetzt. Zwischen Isartor und Effnerplatz fahren Ersatzbusse. Die Linien 19, 21 und N19 fahren via Isartor und Sendlinger Tor. Im Westen werden die 19er-Tram und die N19 zur Westendstraße umgeleitet, von dort geht es mit Bussen bis Pasing weiter. Die Tram 27 fährt im Abschnitt Petuelring – Hohenzollernplatz – Kurfürstenplatz – Scheidplatz und ersetzt damit die Tram 28, die nicht in Betrieb ist. Zwischen Stachus und Kurfürstenplatz fahren Busse.

S-Bahn

Am Ostbahnhof geht das neue elektronische Stellwerk in Betrieb. Das dauert bis 19. Juni, bis dahin ist der S-Bahn-Verkehr eingeschränkt. Von Freitag, 6. Juni, 22.30 Uhr, bis Samstag, 7. Juni, 5 Uhr, sind die Stammstrecke und der Bereich rund um den Ostbahnhof komplett gesperrt. Entlang der gesamten Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof sowie zwischen Ostbahnhof und Riem, Johanneskirchen und Trudering fahren Ersatzbusse. Von Samstag, 7. Juni, 5 Uhr, bis Freitag, 13. Juni, 5 Uhr, fahren zwischen Isartor und Ostbahnhof Ersatzbusse. Auf der Stammstrecke westlich des Isartors fahren nur die S2 und S3. Die anderen Linien aus dem Westen enden in Pasing (S6, S8), am Heimeranplatz (S4) oder Hauptbahnhof (S1). Von und zum Flughafen empfiehlt die DB, wegen des Ersatzverkehrs auf der S8 auf die S1 auszuweichen. Von Freitag, 13. Juni, 5 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 18. Juni, verkehren die S1 und S5 nicht auf der Stammstrecke, bei der S2, S3 und S8 fallen Verstärkerzüge aus. Von Donnerstag, 19. Juni an, fahren die S-Bahnen wieder normal.

Autoverkehr

Auf dem Mittleren Ring wird es von diesem Freitag, 6. Juni, von 20 Uhr, bis Dienstag, 10. Juni, 6 Uhr, eng. Der Georg-Brauchle-Ring wird in diesem Zeitraum wegen Bauarbeiten zwischen Lerchenauer Straße und Hanauer Straße in Fahrtrichtung Westen auf eine Spur verengt. Die Auffahrten von der Lerchenauer Straße auf den Mittleren Ring, und die Abfahrten vom Georg-Brauchle-Ring in Richtung Landshuter Allee werden gesperrt, ebenso die Abfahrt von der Landshuter Allee aus Norden kommend in Richtung Georg-Brauchle-Ring. Von Freitag, 13. Juni, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 6 Uhr wird dann die Unterführung in der Lerchenauer Straße gesperrt.

Komplett gesperrt wird die Chiemgaustraße zwischen Traunsteiner Straße und Untersbergstraße, und zwar von Freitag, 13. Juni, 18 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 6 Uhr. Auch hier wird die Fahrbahn erneuert.