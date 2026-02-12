Zum Hauptinhalt springen

Verkehrsbehinderungen zur SicherheitskonferenzBis zu einer Stunde: Autobahnen um München wegen Politiker-Anreisen gesperrt

Auf der A99 droht an diesem Freitag auch wegen der Münchner Sicherheitskonferenz Stau.
Auf der A99 droht an diesem Freitag auch wegen der Münchner Sicherheitskonferenz Stau. (Foto: Florian Peljak)
  • Am Freitag drohen auf der A99 und A92 rund um München bis zu einstündige Sperrungen wegen der Anreise von Politikern zur Münchner Sicherheitskonferenz.
  • Zusätzlich zu den Siko-bedingten Verkehrsbehinderungen beginnen die bayerischen Faschingsferien, was den Reiseverkehr Richtung Alpen verstärkt.
  • In der Münchner Innenstadt wird der Promenadeplatz um die Tagungshotels abgesperrt und temporäre Sperrungen sind zu erwarten.
Gleich mehrere Ereignisse dürften Autofahrer am Freitag rund um München viel Geduld abfordern.

An diesem Freitag müssen Autofahrer auf den Autobahnen im Osten Münchens mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Betroffen sein werden vor allem die Ostumfahrung der A99 sowie die A92 – die Deggendorfer Autobahn – zum Münchner Flughafen. Gleich zwei Ereignisse können dabei zur Geduldsprobe werden: der Start der bayerischen Faschingsferien sowie die Münchner Sicherheitskonferenz (Siko), die an diesem Freitag beginnt.

Im Laufe des Freitags könne es auf der A92 sowie auf der A99 wegen der Anreise hochrangiger Politiker zur Siko zu Sperrungen kommen, heißt es von der Münchner Polizei. Diese könnten jeweils bis zu einer Stunde dauern. „Das wird Auswirkungen auf den Reiseverkehr haben“, heißt es von der Polizei. Es werde aber versucht, die Auswirkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten.

Auch in der Münchner Innenstadt muss während der Siko mit Sperrungen und Einschränkungen gerechnet werden. Der Promenadeplatz rund um die Tagungshotels Bayerischer Hof und Rosewood wird abgesperrt; auch sind temporäre Sperrungen in der Innenstadt wegen der Anreise von Teilnehmern der Sicherheitskonferenz zu erwarten. Umwege gibt es auch beim öffentlichen Nahverkehr.

Voll werden dürfte es nicht nur auf der A99 und der A92, sondern auch auf den wichtigen Trassen Richtung Alpen – insbesondere auf der Salzburger Autobahn. Der ADAC warnt davor, dass sich die Lage auf den bayerischen Autobahnen von diesem Freitag an insgesamt zuspitzen dürfte, da sich neben Bayern auch das Saarland, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen in den Faschingsferien befinden. Und die Skigebiete in den Alpen mit teils guten Schneeverhältnissen locken.

