Der Münchner Norden bekommt eine neue Trambahn. Die Vollversammlung des Stadtrats hat am Mittwoch den Bau des Abschnitts von Schwabing-Nord über das Neubaugebiet Neufreimann bis zur Endhaltestelle Kieferngarten final auf den Weg gebracht. Mit der etwa 5,7 Kilometer langen Trasse soll neben dem neuen Wohngebiet, in dem mehr als 5000 Wohnungen für etwa 15 000 Menschen entstehen sollen, auch der Stadtteil Am Hart besser erschlossen werden. Der Stadtrat hat der Verlängerung zugestimmt, obwohl noch keine verbindliche Förderzusage von Bund oder Freistaat vorliegt.

Dass für das Infrastrukturprojekt dennoch Geld aus Berlin oder seitens des Freistaats fließen wird, ist allerdings wahrscheinlich. Grundsätzlich, heißt es in der Beschlussvorlage, sei das Projekt einer Tram in den Münchner Norden förderfähig; mit einem Förderbescheid könne im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres gerechnet werden. Zudem, heißt es weiter, liege eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung vor, wonach der Beginn der Maßnahme auch vor Entscheidung über die Förderung „förderunschädlich“ sei.

Mit der Verlängerung der Linie 23 sollen auch neue Geh- und Radwege geschaffen werden. Simulation: Stadtwerke/Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)

Das Investitionsvolumen für die Verlängerung der Linie 23 von Schwabing in den Münchner Norden liegt Angaben der Stadt zufolge bei etwa 410 Millionen Euro. Gerechnet werden könne jedoch damit, dass der Bund 75 Prozent der Baukosten übernimmt. Dies liege auch daran, dass der Linie ein hoher volkswirtschaftlicher Nutzen bescheinigt werde.

Für Münchens Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) ist die neue Tram ein Gewinn für den Norden, aber auch für die gesamte Stadt: Mit der Verlängerung der 23er-Linie werde in die Zukunft Münchens investiert, so Fuchs. „Die Tram schafft schnelle und direkte Verbindungen, entlastet unsere U-Bahn und macht die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs deutlich attraktiver.“ Zudem werde mehr Platz für Grünflächen, Rad- und Gehwege geschaffen.

Auch Münchens Mobilitätsreferent Georg Dunkel befürwortet den Neubau. „Die Tram Münchner Norden wird die Erschließung des Münchner Nordens, insbesondere des neuen Stadtquartiers Neufreimann, verbessern“, so Dunkel.

Im Planfeststellungsverfahren befindet sich die Verlängerung von Neufreimann nach Am Hart als Linie 24. Insgesamt sollen an der Tram Münchner Norden zwölf neue Haltestellen entstehen. Der Abschnitt von Schwabing-Nord bis zum Kieferngarten soll voraussichtlich im Jahr 2031 in Betrieb gehen.