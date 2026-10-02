Nach der Wiesn müssen die Pendlerinnen und Pendler in München und im Großraum wieder mit erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr rechnen. Die Deutsche Bahn (DB) startet im Herbst eine ganze Reihe von Baustellen-Aktivitäten, die sowohl die Stammstrecke als auch die Außenäste im Umland betreffen werden. Und auch die Münchner Verkehrsgesellschaft ( MVG ) nimmt von diesem Montag, 5. Oktober, an ihre wegen des Oktoberfests unterbrochenen Bautätigkeiten an den U-Bahnhöfen Poccistraße und Goetheplatz wieder auf – was die Rückkehr des Schienenersatzverkehrs auf der Lindwurmstraße zur Folge hat.

Während der Bauphasen plant die DB die Instandhaltung des Schienennetzes und die Beseitigung mehrerer sogenannter Langsamfahrstellen. Aber auch die Arbeiten an der zweiten Stammstrecke werden wieder intensiviert. Die bestehende Stammstrecke wird in einem ersten Abschnitt von Freitag, 16. Oktober, 22.20 Uhr, bis Montag, 19. Oktober, gegen 4.40 Uhr gesperrt.

Die S1 fährt dann nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof ohne Halt zwischen Moosach und Hauptbahnhof. Die S2 auf dem Westast fährt halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz, dort ist der Umstieg in die U4 und U5 möglich. Zwischen Altomünster und Dachau besteht weiterhin Regelbetrieb; im Osten fährt die S2 wegen Gleiserneuerungen nur zwischen Leuchtenbergring und Markt Schwaben – nach Erding wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die S3 verkehrt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing, die S5 zwischen Kreuzstraße und Giesing. Ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof verkehrt die S6 zwischen Tutzing und Hauptbahnhof sowie auf dem Ostast zwischen Leuchtenbergring und Grafing Bahnhof – weiter bis Ebersberg wird wegen Bauarbeiten Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die S8 wird über den Südring umgeleitet, ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring. Die S7 verkehrt regulär.

Während der Bauphase rät die DB Reisenden, auf die Ersatzbusse zwischen Pasing und Hauptbahnhof sowie die Regionalzüge, Trambahnen und U-Bahnen auszuweichen. Eine weitere Streckensperrung der Stammstrecke richtet die Bahn im Zeitraum von Dienstag, 3. November, bis Freitag, 6. November, ein; zudem kommt es an den darauffolgenden Wochenenden bis Anfang Dezember zu eingeschränktem Betrieb in der Röhre unter der Innenstadt.

Im Umland kommt es beim S-Bahn-Betrieb ebenfalls zu erheblichen Beeinträchtigungen: Von Montag, 5. Oktober, (4 Uhr), bis Montag, 12. Oktober, gegen 4 Uhr wird die Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck (S4) gesperrt. Auf der Linie der S2 wird von Freitag, 9. Oktober (22.30 Uhr), bis Montag, 30. November (3.30 Uhr), der Abschnitt zwischen Markt Schwaben und Erding dichtgemacht; ebenso von 9. Oktober (22.30 Uhr) bis 12. Oktober (4 Uhr) die Trasse der S8 vom Ostbahnhof bis Johanneskirchen.

Ein Brücken-Neubau stört den Betriebsablauf auf drei Linien

Zwischen Neufahrn/Ismaning und Flughafen (S1/S8) fahren von Montag, 12. Oktober (11.30 Uhr), bis Freitag, 16. Oktober (5 Uhr), keine Züge. Von Samstag, 17. Oktober (0.30 Uhr), bis Montag, 19. Oktober, gegen 2.30 Uhr wird die Strecke Ebersberg – Grafing gesperrt. Von Freitag, 23. Oktober (22.50 Uhr), bis Montag, 23. November (4.40 Uhr), kommt es im Bereich Westkreuz wegen des Baus einer neuen Brücke zu Sperrungen. Die S6 ist im gesamten Zeitraum unterbrochen, die S5/S8 nur zeitweise, Ersatzverkehr ist eingerichtet. Die S2 fährt von Sonntag, 1. November (20 Uhr), bis Montag, 9. November (4 Uhr), nicht zwischen Dachau/Erdweg und Altomünster und von Montag, 23. November (3 Uhr), bis Samstag, 28. November (5 Uhr), nicht zwischen Dachau und Petershausen.

Bei allen Baumaßnahmen im Großraum wird Schienenersatzverkehr eingerichtet.

An diesem Montag, 5. Oktober, beginnt in der Innenstadt außerdem der zweite Bauabschnitt im Zuge der Sanierung der U-Bahnhöfe Goetheplatz und Poccistraße. Anders als in der ersten Bauphase bleibt diesmal ein Gleis in diesem Abschnitt geöffnet. Die U3 wird dennoch zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße unterbrochen – die U6 zwischen Goetheplatz und Implerstraße. Zwischen Implerstraße und Goetheplatz fährt ein Pendelzug. Und auch der Schienenersatzverkehr zwischen Implerstraße und Sendlinger Tor kehrt zurück – allerdings ohne eigene Busspur auf der Lindwurmstraße.

Bis zum 27. November tauschen die Stadtwerke München (SWM) zudem zwei Rolltreppen am U-Bahnhof Max-Weber-Platz aus, was Auswirkungen auf den Betrieb der U4 und U5 hat: Die U4 wird zwischen Max-Weber-Platz und Odeonsplatz unterbrochen, die U5 fährt – vom Ostbahnhof kommend – Richtung Hauptbahnhof ohne Fahrgastwechsel am Max-Weber-Platz durch. Der Max-Weber-Platz ist vom Ostbahnhof aus mit der Tram 21 zu erreichen.