Im Mai müssen sich Pendlerinnen und Pendler in München erneut auf erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Personennahverkehr einstellen. In drei aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten wird die Stammstrecke unter der Innenstadt teils komplett gesperrt oder auf bestimmten Abschnitten nicht befahrbar sein. Laut Deutscher Bahn (DB) sind die Sperrungen, von denen teilweise auch Außenäste der Münchner S-Bahn und Regionalzüge aus Südostbayern betroffen sein werden, wegen umfangreicher Bauarbeiten für die Instandsetzung und den Ausbau der Infrastruktur notwendig.

Der Baustellenmarathon startet, wie die für die Infrastruktur verantwortliche Bahn-Tochter DB Infrago mitteilt, mit einem Instandhaltungswochenende von Freitag, 8. Mai, 22.20 Uhr bis Montag, 11. Mai, 4.40 Uhr. In diesem Zeitraum, so die Infrago, würden zahlreiche Weichen, Gleise und Bahnhöfe erneuert sowie Arbeiten an der zweiten Stammstrecke fortgeführt.

Dies hat zur Folge, dass die Stammstrecke sowie der Bereich um den Ostbahnhof komplett gesperrt werden müssen. Die S1 wird nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof verkehren, ohne zwischen Moosach und Hauptbahnhof zu halten. Teilweise werden auch S-Bahnen vorzeitig in Moosach halten, dort ist ein Umstieg in die U3 möglich. Die S2 auf dem West-Ast verkehrt halbstündlich zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U4/U5), zwischen Altomünster und Dachau fahren die S-Bahnen regulär. Auf dem Ost-Ast verkehrt die S2 nur zwischen Erding und Markt Schwaben – von Markt Schwaben bis zum Ostbahnhof wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die S3 hält aus Mammendorf kommend vorzeitig in Pasing, im Osten von Holzkirchen kommend in Giesing. Aus Geltendorf kommend, müssen Fahrgäste in Pasing umsteigen; die S5 von Kreuzstraße hält vorzeitig in Giesing. Die S6 fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof ohne Halt zwischen Pasing und Hauptbahnhof; aus Ebersberg kommend endet die Fahrt am Leuchtenbergring. Die S8 wird über den Südring umgeleitet – ohne Halt zwischen Ostbahnhof und Pasing sowie ohne Halt am Leuchtenbergring.

Die DB richtet für den Zeitraum der Stammstreckensperrung Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt zwischen Pasing und Hauptbahnhof ein. Alternativ können Reisende auch die Regionalzüge nutzen, bei denen es allerdings aufgrund der Bauarbeiten auch zu Ausfällen kommen kann.

Von Freitag, 15. Mai, 21.20 Uhr bis Montag, 18. Mai, 4.40 Uhr wird die Stammstrecke im Mai ein zweites Mal gesperrt; in diesem Zeitraum fahren zwischen Isartor und Johanneskirchen, Giesing sowie Trudering keine S-Bahnen. Von dieser Sperrung werden erneut die Außenäste betroffen sein; S-Bahnen halten vorzeitig. Auf der Trasse der S8 zwischen Johanneskirchen und Ostbahnhof wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, ebenso zwischen Markt Schwaben und Ostbahnhof aufgrund von Gleisarbeiten.

In den Pfingstferien bremsen schließlich Arbeiten an der zweiten Stammstrecke von Freitag, 22. Mai, 22.40 Uhr bis Donnerstag, 28. Mai, den S-Bahnverkehr aus. Dann können zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke keine S-Bahnen fahren. Auf der restlichen Stammstrecke verkehren je nach Abschnitt drei beziehungsweise vier Linien und somit weniger S-Bahnen als im regulären Betrieb.

Bereits in den Osterferien musste die Stammstrecke für Sanierungsarbeiten teilweise komplett gesperrt werden. Damals erneuerte die Infrago am Bahnhof Isartor mehrere Weichen.