Auch im Juni müssen Pendlerinnen und Pendler wegen Bauarbeiten mit erheblichen Beeinträchtigungen beim Betrieb der Münchner S-Bahn insbesondere auf der Stammstrecke rechnen. Aber auch im Außenbereich des S-Bahnnetzes kommt es zu gravierenden Einschränkungen, von denen auch der Regionalzugverkehr betroffen sein wird.

Von Freitag, 12. Juni (22.15 Uhr), bis Montag, 15. Juni, gegen 4 Uhr können wegen Arbeiten der für die Bahn-Infrastruktur verantwortlichen Bahntochter DB Infrago am Ostbahnhof und am Leuchtenbergring deutlich weniger Züge durch die Stammstrecke fahren. Zwischen Trudering und Ostbahnhof verkehren in diesem Zeitraum überhaupt keine S-Bahnen.

Auf der S1 entfällt der Halt Leuchtenbergring. Die S2 fährt zwar durch die Stammstrecke, zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben herrscht aber Schienenersatzverkehr. Die Bahnen der S4 fahren nur zwischen Geltendorf und Pasing. Auf der S6, die zusätzlich von Bauarbeiten am Westkreuz betroffen ist, fahren Züge im Westen nur zwischen Tutzing und Gauting sowie zwischen Westkreuz und Hauptbahnhof; im Osten enden die S-Bahnen aus Ebersberg in Trudering. Die S8 verkehrt nur zwischen Herrsching und Harthaus sowie zwischen Ostbahnhof und Flughafen. Normaler Betrieb herrscht auf den Linien S3, S5 und S7.

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Eine Woche später kommt es von Samstag, 20. Juni, bis Sonntag, 21. Juni, jeweils von 4 bis 16 Uhr erneut zu Beeinträchtigungen mit weniger Zügen auf der Stammstrecke. Dann verkehren nur die S7 und S8 regulär. Die S1 fährt dann nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof. Auf der S2 entfallen die Haltestellen Riem und Leuchtenbergring. Die S3 fährt nur zwischen Mammendorf und Ostbahnhof sowie Deisenhofen und Holzkirchen; die S4 nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die S5 fährt lediglich von der Kreuzstraße bis Giesing – die S6 nur zwischen Tutzing und Pasing sowie Trudering und Ebersberg.

Gravierende Auswirkungen auf den Regionalzugverkehr haben zudem Bauarbeiten am Westkreuz. Von Dienstag, 2. Juni, von 3 Uhr an bis Montag, 15. Juni, gegen 4 Uhr entfallen die Regionalbahnen zwischen Starnberg und München Hauptbahnhof komplett – ersatzweise werden Busse angeboten. Auch auf den Bahnstrecken München – Weilheim sowie München – Garmisch kommt es in diesem Zeitraum immer wieder zu Ausfällen. Detaillierte Informationen bietet die Homepage der Deutschen Bahn.