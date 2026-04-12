Den Münchnerinnen und Münchnern, aber auch Reisenden und Touristen wird in diesem Frühjahr einiges zugemutet. Wenn an diesem Montag, 13. April, gegen 4.40 Uhr morgens die zweiwöchige Sperrung der Stammstrecke aufgehoben wird, beginnt prompt die nächste gravierende Einschränkung im öffentlichen Nahverkehr: An diesem Montagabend gegen 22.10 Uhr werden sowohl der S-Bahn- als auch der Regionalzugverkehr zum Münchner Flughafen unterbrochen. Die Sperrung wird bis in die Nacht auf Freitag, 17. April, gegen fünf Uhr dauern.

Es ist bereits die zweite mehrtägige Sperrung des Zugverkehrs zum Airport nach der Sperrung Mitte/Ende Mai, die Pendler und Fluggäste zum Umstieg auf Alternativen zwingen wird. Die Deutsche Bahn wird Fahrgästen Ersatzverkehre anbieten: Zwischen Neufahrn und dem Flughafen werden Ersatzbusse die gesperrte S1 ersetzen, für die ebenfalls außer Betrieb genommene S8 auf dem Ost-Ast fahren ebenfalls zwischen dem Airport und Ismaning Busse. Und auch der Regionalexpress 22, der sonst zwischen Freising und Flughafen verkehrt, wird durch den Schienenersatzverkehr ersetzt.

Die Unterbrechung des Schienenverkehrs wird notwendig wegen des Baus eines neuen Stellwerks im Rahmen des sogenannten Erdinger Ringschlusses. Das neue Bauwerk wird ein altes, störanfälliges Relais-Stellwerk ersetzen und soll den Bahnverkehr stabiler und verlässlicher machen. Ohnehin gilt der Erdinger Ringschluss, der aus mehreren Einzelmaßnahmen und Bauprojekten besteht, als wichtiges Infrastrukturvorhaben, mit dem der Flughafen besser an Ost- und Südbayern angebunden werden soll.

An diesem Montag endet – vorerst – auch die Sperrung einer weiteren wichtigen Verbindung nach Ostbayern. Mehr als zwei Wochen lang wurde die Bahnstrecke zwischen Mühldorf und München komplett gesperrt, Pendler mussten auf Ersatzbusse ausweichen. Von kommendem Samstag, 18. April, an aber müssen Reisende auf der Trasse noch einmal mit Beeinträchtigungen rechnen – allerdings nur an den Wochenenden.

Zwei Wochen lang wurden am S-Bahnhof Isartor vier Weichen saniert - was eine Komplettsperrung der Stammstrecke zur Folge hatte. Foto: Florian Peljak

Bis Montag, 27. April, gegen 5.20 Uhr entfallen an den Wochenenden in den Morgen- und Abendstunden die Züge zwischen München Hauptbahnhof und Mühldorf erneut wegen Bauarbeiten. Die Ersatzhaltestelle für die Ersatzbusse in München-Ost wird an der Friedenstraße eingerichtet. Die genauen Fahrpläne sind auf der Homepage der Südostbayernbahn einzusehen.

Reisenden aus Ostbayern empfiehlt die Deutsche Bahn, am Ostbahnhof in die S-Bahn in Richtung Innenstadt umzusteigen. Das wird von diesem Montag an auch wieder möglich sein, nachdem die Stammstrecke während der Osterferien komplett dicht gemacht werden musste. Hintergrund war die Erneuerung von vier in die Jahre gekommenen Weichenanlagen am Bahnhof Isartor. Zwei Wochen lang mussten S-Bahnen am Hauptbahnhof, Stachus, in Giesing, Trudering oder Ostbahnhof vorzeitig wenden.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Isartor können die Züge die Stammstrecke wieder befahren – allerdings mit kleinen Einschränkungen: Wegen des Abbaus der Lüftungsanlagen der Baustelle halten noch bis Mittwoch, 15. April, gegen 4.40 Uhr keine S-Bahnen am Ostbahnhof; der Bahnhof Isartor kann erst wieder von Samstag, 18. April, gegen acht Uhr angefahren werden.