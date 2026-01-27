Es ist ein Hilfeschrei aus dem Münchner Umland, der sowohl in München als auch in Berlin Nachhall finden dürfte. Mit einem überarbeiteten Positionspapier haben die Landräte aller 15 Landkreise im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) sowie die Oberbürgermeister von Landshut, Rosenheim und Erding den Zustand der Infrastruktur in Südbayern kritisiert. Die Kommunalpolitiker bescheinigen dem Schienennetz der S-Bahn und im Regionalverkehr im Bahnknoten München einen „erbärmlichen und überlasteten Zustand“ – und warnen vor einem „Horrorszenario“, bei dem ganze Streckenabschnitte aufgrund der Mängel im System langfristig stillgelegt werden könnten.

Die Kritik aus dem Großraum fügt sich ein in die Klagewelle über die Deutsche Bahn (DB) und deren hundertprozentiger Tochter DB Infrago, die für den Erhalt und den Ausbau der Schieneninfrastruktur in Deutschland verantwortlich ist. Zuletzt hatten die Geschäftsführer der österreichischen Westbahn und der Bayerischen Regiobahn (BRB) der Infrastruktur insbesondere in Südost-Bayern bescheinigt, aus der „Steinzeit“ zu stammen.

Die oberbayerischen Landräte und Oberbürgermeister im MVV-Verbund hatten bereits vor neun Jahren mit einem ersten Positionspapier auf die damals schon aus ihrer Sicht bestehenden Mängel im Bahnsystem hingewiesen. Seitdem, so heißt es jetzt, habe sich die Lage nicht verbessert. Im Gegenteil. Diese spitze sich immer weiter zu, da das System „über viele Jahre kaputtgespart“ worden sei, so die MVV-Landräte, denen der Ebersberger Robert Niedergesäß (CSU) vorsteht.

Die Analyse der Kommunalpolitiker fällt ernüchternd aus. Über Jahrzehnte sei die Fahrgastnachfrage stetig gestiegen, heißt es in dem Papier, ebenso entsprechend das Verkehrsangebot. „Demgegenüber wurde die Infrastruktur im gleichen Zentrum deutlich zu wenig ausgebaut und ertüchtigt.“ Diese habe zu der Situation geführt, dass Züge in einem immer dichteren Takt auf einer größtenteils zu klein dimensionierten Infrastruktur unterwegs seien. Und das in einem weiter prosperierenden Raum, der zu den wichtigsten Bahndrehkreuzen Mitteleuropas zählt.

In München laufen drei europäische Bahnmagistralen, mehrere Fernverkehrstrassen, Dutzende Regionalzuglinien sowie die zwölf Außenäste der Münchner S-Bahn zusammen. Letztere zwängen sich bislang ausschließlich durch die überlastete Stammstrecke. Große Hoffnungen setzen Bund, Freistaat und DB daher auf die zweite, im Bau befindliche Stammstrecke unter der Münchner Innenstadt, deren Fertigstellung sich aber bis mindestens Mitte der Dreißigerjahre verzögern wird.

Die zweite Stammstrecke ist ein Prestigeprojekt, auf das sich viel Aufmerksamkeit richtet. Die Landräte und Oberbürgermeister fürchten, dass dieses Großprojekt, aber auch die Sanierung sogenannter Hochleistungskorridore im Fernverkehr wie die Strecke zwischen Berlin und Hamburg einen Einfluss auf das Schienennetz in der Fläche haben könnten. Ihr Forderung: Auch im Nahverkehr müsse die „nächste Eskalationsstufe“ wie die Sperrung ganzer Streckenabschnitte aufgrund maroder Infrastruktur oder fehlender Finanzmittel zwingend vermieden werden.

Jüngste Aussagen von Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), dass Ausdünnungen beim Bahnangebot erforderlich sein könnten, wenn der Bund seine Regionalisierungsmittel – also die Finanzspritzen an die Länder zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs – nicht erhöht, dürften die Kommunalpolitiker weiter beunruhigt haben. Diese zeichnen in ihrem Positionspapier auch eine Vision, wie der Schienenpersonennahverkehr im Jahr 2050 aussehen könnte, wenn jetzt umgesteuert wird.

Auch an ihn sind die Wünsche adressiert: Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), hier im Jahr 2023 in einem „Ideenzug“ der Deutschen Bahn, mit dem das Unternehmen zeigen will, wie das Reisen im Regionalverkehr komfortabler werden soll. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Ihr Appell: In den kommenden Jahren dürfe es „trotz schwieriger Kassenlage“ zu keinen Einschnitten bei der Münchner S-Bahn und beim Regionalzugverkehr kommen. Mittelfristig sollten sämtliche Taktlücken an Werktagen geschlossen und auf allen S-Bahnlinien sollte zwischen 5 und 23 Uhr ein 20-Minuten-Takt eingeführt werden. Auf den Außenästen sollte zumindest an den Wochenenden ein „Rund-um-die-Uhr-Angebot“ eingeführt werden, auf der Stammstrecke täglich mit einem 60-Minuten-Takt zwischen 1 und 5 Uhr.

Regional-S-Bahnen nach Landshut, Buchloe und Wasserburg sollten das Angebot erweitern, weitere Trassen etwa nach Kochel, Augsburg, Rosenheim, Pfaffenhofen geprüft werden. Der Münchner Flughafen sollte besser angebunden werden – an das Fernverkehrs-, S-Bahn- und Regionalzugnetz, insbesondere durch die Realisierung des Erdinger Ringschlusses und der Walpertskirchner Spange. Alle Regionalzüge sollten die Landeshauptstadt im 30-Minuten-Takt anfahren – und zudem sollten alle Kreisstädte und einwohnerstarken Kommunen an das Regio-Netz angeschlossen werden.

Gewürdigt wird von den Landräten und Oberbürgermeistern das vom Freistaat aufgelegte Programm „Bahnausbau Region München“, in dem sich weit mehr als 20 Projekte aus dem Münchner Umland finden, mit denen das Schienennetz stabilisiert und ertüchtigt werden soll. Darunter der zweigleisige Ausbau von Giesing bis Kreuzstraße, von Grafing Bahnhof nach Ebersberg, von Höllriegelskreuth nach Wolfratshausen oder von Markt Schwaben nach Altenerding. Aber auch der Ausbau des Nordrings in der Landeshauptstadt oder die überregionale Anbindung des Flughafens.

Die Umsetzung all dessen dürfte voraussichtlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Dennoch haben die Landräte und Oberbürgermeister eine Vorstellung davon, wie die Menschen in München und dem Umland künftig auf der Schiene unterwegs sein sollen: auf eigenen, zweigleisigen Strecken, die nicht zusätzlich vom Fern- und Güterverkehr genutzt werden. Auf ausschließlich elektrifizierten Trassen in einem digitalisierten System mit lückenloser Fahrgastinformation in Echtzeit. Auf allen Trassen – auch auf Nebenstrecken – im 20-Minuten-Takt. Zum Flughafen soll es im regionalen Netz im Zehn-Minuten-Takt gehen, und der ostbayerische Raum soll besser angebunden sein.