Bestuhlung aus den Siebzigerjahren, kaputte Aufzüge, Dauerbaustellen: Die Bahnhöfe der Münchner S-Bahn schneiden in einem Vergleich im Schnitt schlecht ab. Doch es gibt deutliche Unterschiede – wie ein Blick auf mehrere Bahnhöfe zeigt.

Von Martin Mühlfenzl und Andreas Schubert

Sind die Böden dreckig oder die Wände beschmiert? Liegt Abfall herum oder hat sich gar jemand im Aufzug erleichtert? Wie gut funktionieren die Anzeigen und die Rolltreppen und Aufzüge, sofern vorhanden? Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) hat dieses Jahr erstmals eine regionale Rangliste für Bahnhöfe veröffentlicht. 2024 testete die BEG rund 1000 Stationen im Freistaat, die von der Bahn in acht sogenannten Bahnhofsmanagements unterhalten werden. Bewertet wurden unter anderem die Funktionsfähigkeit der Stationsausstattung, die Fahrgastinformation, die Sauberkeit und der Gesamteindruck. Die Münchner S-Bahn kam mit 152 getesteten Bahnhöfen auf den letzten Platz der acht untersuchten Bahnhofsmanagements.