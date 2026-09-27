Die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) sucht einen neuen Betreiber für die Münchner S-Bahn. Dafür hat die BEG, die den Regional- und S-Bahn- Verkehr im Auftrag des Freistaats plant, kontrolliert und finanziert, ein europaweites Vergabeverfahren gestartet. Gesucht wird ein Eisenbahnunternehmen, das von Ende 2034 an bis Ende 2041 den Betrieb aller Münchner S-Bahn-Linien übernimmt. Bisher verantwortet die Deutsche-Bahn-Tochter DB Regio den Betrieb der Münchner S-Bahn.

Die Münchner S-Bahn, die täglich nahezu eine Million Fahrgäste befördert, ist das Rückgrat des bayerischen ÖPNV. Etwa zwei Drittel aller Reisenden im bayerischen Schienenpersonennahverkehr sind auf den neun Linien des Netzes in der bayerischen Landeshauptstadt unterwegs; etwa 20 Prozent der gesamten Wegstrecken im Freistaat werden hier zurückgelegt.

Mit der neuen, europaweiten Ausschreibung soll laut BEG zunächst von 2034 an eine Leistung von 23,7 Millionen gefahrenen Zugkilometern im Jahr abgewickelt werden. Von der Inbetriebnahme der zweiten Stammstrecke an, die Angaben der Bahn zufolge Mitte der Dreißigerjahre erfolgen soll, solle das Angebotsvolumen innerhalb des neuen Vertrags dann ausgeweitet werden, so die Eisenbahngesellschaft.

Damit einhergehen soll auch eine Modernisierung der Flotte der Münchner S-Bahn, die bereits begonnen hat. Während des Vertragszeitraums sollen 90 komplett durchgängige Fahrzeuge des Typs ET 1420 von Siemens mit einer Länge von 202 Metern unterwegs sein. Dieses Modell wurde auf der IAA Mobility 2025 in München vorgestellt; die BEG hat diese XXL-S-Bahnen bereits bestellt. Erste Züge könnten bereits Ende 2028 im Netz der Münchner S-Bahn fahren, weitere sollen nach und nach auf die Gleise gesetzt werden. „Um die XXL-S-Bahnen optimal einzusetzen, tauschen die S2 und die S3 ihre östlichen Linienäste“, teilt die BEG mit. Damit fahren von 2034 an die S2 nach Holzkirchen und die S3 nach Erding.

Die Trasse nach Wasserburg wird elektrifiziert und ins Netz integriert

Mit dem neuen Vertrag soll zudem die Trasse von Ebersberg nach Wasserburg, auf der derzeit noch Dieselloks unterwegs sind und die von der Südostbayernbahn betrieben wird, ins S-Bahn-Netz integriert und elektrifiziert werden. Auf vielen Linien soll zudem bis Mitternacht ein 20-Minuten-Takt und bis 2 Uhr nachts ein 40-Minuten-Takt eingeführt werden.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) bezeichnet das Vergabeverfahren als „das mit Abstand umfangreichste in Bayern“. Mit der Umstellung der Flotte auf die modernsten Fahrzeuge Europas könne eine neue Ära im Nahverkehr eingeleitet werden, so der Minister, der auch Aufsichtsratsvorsitzender der BEG ist.

Deren Geschäftsführerin Bärbel Fuchs macht deutlich, dass die Vergabe, die 2029 erfolgen soll, aber auch mit Herausforderungen verbunden ist. „Wir benötigen aufgrund der Dimension, der Komplexität und der herausfordernden Rahmenbedingungen diese relativ lange Vorlaufzeit.“ Und Fuchs spart auch nicht mit Kritik an einem großen Partner: der Deutschen Bahn, respektive deren für Infrastruktur zuständiger Tochter DB Infrago. Wegen der „schweren Prognostizierbarkeit“ von Infrastrukturprojekten der Infrago werde im Vertrag ein Leistungsänderungsrecht verankert, so Fuchs. Dadurch könne nach der Fertigstellung der zweiten Stammstrecke die Verkehrsleistung angepasst werden.