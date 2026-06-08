Es sind Szenen, wie sie sich tagtäglich unzählige Male in München abspielen. Ein Autofahrer biegt mit seinem Fahrzeug nach links ab, übersieht den Radfahrer auf dem Fahrradweg – dieser muss scharf abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Oder diese: Urplötzlich entdeckt ein Autofahrer am rechten Straßenrand einen freien Parkplatz, blinkt, biegt ab. Nur mit Mühe und Not kann der dahinter fahrende Radler einen Zusammenstoß verhindern. Zwei dieser Beinahe-Unfälle haben Fahrradfahrer mit ihren Smartphones dokumentiert. Nicht, um gegen die Autofahrer vorzugehen, sondern um Szenen wie diese künftig zu verhindern – mit einer digitalen Lösung.