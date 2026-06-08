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Künstliche IntelligenzWie eine App Risiken im Radverkehr reduzieren soll

Lesezeit: 3 Min.

Mit der App Go-Bike des Start-ups Blossom Edge werden über die Handykamera am Lenker brenzlige Situationen erfasst, die Radfahrer im Straßenverkehr erleben.
Mit der App Go-Bike des Start-ups Blossom Edge werden über die Handykamera am Lenker brenzlige Situationen erfasst, die Radfahrer im Straßenverkehr erleben. Stephan Rumpf

Die Neuentwicklung „Go-Bike“ dokumentiert im täglichen Verkehr Beinahe-Unfälle und gefährliche Situationen. Mit den Daten soll das Radeln sicherer gemacht werden. Wer dabei mitmachen kann.

Von Martin Mühlfenzl

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Es sind Szenen, wie sie sich tagtäglich unzählige Male in München abspielen. Ein Autofahrer biegt mit seinem Fahrzeug nach links ab, übersieht den Radfahrer auf dem Fahrradweg – dieser muss scharf abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Oder diese: Urplötzlich entdeckt ein Autofahrer am rechten Straßenrand einen freien Parkplatz, blinkt, biegt ab. Nur mit Mühe und Not kann der dahinter fahrende Radler einen Zusammenstoß verhindern. Zwei dieser Beinahe-Unfälle haben Fahrradfahrer mit ihren Smartphones dokumentiert. Nicht, um gegen die Autofahrer vorzugehen, sondern um Szenen wie diese künftig zu verhindern – mit einer digitalen Lösung.

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Jeder zweite Schwerverletzte auf Münchens Straßen ist mit dem Rad verunglückt - und jeder dritte Tote: Die SZ hat 11 000 Unfälle analysiert und zeigt, wo es am häufigsten kracht.

SZ PlusVon Thomas Gröbner, Stefan Kloiber, Isabel Kronenberger, David Wünschel

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