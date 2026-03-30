Wer sich dafür entschieden hat, die Osterferien lieber in München statt in der Ferne zu verbringen, wird in den kommenden Tagen erhebliche Probleme bekommen, die Innenstadt zu durchqueren. Aber auch für Pendlerinnen und Pendler aus Ostbayern stellt die Anreise in die Landeshauptstadt mit dem Regionalverkehr derzeit eine Herausforderung dar. Ohnehin ist auf der Schiene, Straße und selbst vor dem Start mit dem Flieger in den Urlaub in diesen Ferien mit erheblichen Beeinträchtigungen und Verzögerungen zu rechnen.

Von diesem Dienstag, 31. März, an wird nahezu die gesamte Stammstrecke für den S-Bahnverkehr gesperrt; bis in die Nacht auf Montag, 13. April, den ersten Schultag nach den Ferien, hält und wendet ein Großteil der Züge vorzeitig im Westen des Tunnels am Hauptbahnhof oder am Stachus sowie im Osten am Ostbahnhof oder in Trudering und Giesing.

Der Grund für die Sperrung der Stammstrecke sind Weichen-Erneuerungen am Isartor sowie Bauarbeiten an der zweiten Stammstrecke. Die von Freising und vom Flughafen kommende S1 hält vorzeitig am Hauptbahnhof, die S2 aus Petershausen sowie die S3 aus Mammendorf wenden am Stachus. Von Tutzing aus fährt die S6 bis zum Heimeranplatz, die S4 aus Geltendorf endet in Pasing. Die S3 und S5 aus Holzkirchen beziehungsweise Kreuzstraße fahren in diesem Zeitraum nur bis nach Giesing, die Flughafenlinie S8 endet wie die S2 aus Erding am Ostbahnhof und die S6 nach Ebersberg beginnt in Trudering. Während der Bauarbeiten rät die Deutsche Bahn dringend, zwischen Ostbahnhof und Pasing auf Alternativen wie U-Bahn und Tram umzusteigen.

Aber auch Pendlern aus und nach Ostbayern wird derzeit das Leben schwer gemacht. Seit vergangenem Freitag fahren zwischen Mühldorf und dem Münchner Hauptbahnhof keine Züge der Südostbayernbahn. Stattdessen müssen Reisende auf Busse im Schienenersatzverkehr umsteigen. Eigenen Angaben zufolge rüstet die Bahntochter DB Infrago, die für die Schieneninfrastruktur verantwortlich ist, die Trasse auf moderne elektronische Stellwerkstechnik um. Bis Anfang 2027 sollen die letzten mechanischen Stellwerke durch moderne Anlagen ersetzt werden. Damit, so heißt es von der DB Infrago, werde die Infrastruktur „langfristig stabiler, flexibler und weniger störanfällig“.

Während der Osterferien ersetzen Busse den Regionalzugverkehr: Zwischen Mühldorf und München-Ost (Friedenstraße) fahren sie mit Halt an allen regulären Stationen. Zudem werden zwischen Mühldorf, Ampfing und der Messestadt-Ost Direktbusse eingesetzt; ebenso auf der Strecke Dorfen – Messestadt-Ost. Von der Messestadt Ost ist die Münchner Innenstadt mit der U2 zu erreichen.

Nach dem ersten Ferienwochenende samt stark angestiegenem Reiseverkehr auf den Autobahnen rund um München ist auch an den Osterfeiertagen sowie zum Ferienende hin mit viel Verkehr zu rechnen. Bereits an diesem Mittwoch, 1. April, rechnet der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) mit einer erhöhten Staugefahr auf den wichtigsten Transitrouten – für Donnerstag prognostiziert er eine „sehr hohe Staugefahr“ auf den Autobahnen. Aber auch am letzten Ferienwochenende von Freitag, 10. April, bis Sonntag, 12. April, warnt der ADAC vor einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen – dann enden die Osterferien in neun Bundesländern, darunter Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Als besonders stauanfällig gelten in Südbayern der Münchner Autobahnring, insbesondere die Ostumfahrung der A99, sowie in der Folge die Salzburger Autobahn (A8). Aber auch auf der A93 vom Inntaldreieck bis Kufstein erwartet der ADAC deutlich mehr Verkehr als sonst.

Um lange Wartezeiten vor dem Flug in die Ferien zu vermeiden, empfiehlt der Münchner Flughafen Reisenden, vorab online einzuchecken und – falls möglich – den Vorabend-Check-in für das Gepäck zu nutzen. Zudem solle das Handgepäck auf das Nötigste reduziert werden. Auch der Münchner Airport rechnet mit deutlich mehr Fluggästen als außerhalb der Ferien: Insgesamt 15 000 Flüge zu 198 Zielen hätten die Airlines während der Osterferien angemeldet – dementsprechend rechnet der Flughafen bis 12. April mit etwa 2,1 Millionen Reisenden.