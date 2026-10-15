Im Münchner Westen geht die Angst um, abgehängt zu werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im neuen Stadtteil Freiham fürchtet man, die Stadt könnte die weit gediehenen Pläne für eine Verlängerung der U5 von Pasing in Europas größtes Neubaugebiet scheitern lassen. Und diese Sorgen wurden zuletzt dadurch gesteigert, dass München den Zuschlag als deutsche Bewerberstadt für Olympische Sommerspiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 erhalten hat.

Momentan werkelt die Stadt noch am 1,3 Milliarden Euro teuren Bau der U5 von Laim nach Pasing. Parallel wird aber für die Verlängerung bis Freiham schon der Endbahnhof in Teilen errichtet: Seit 2024 laufen die Arbeiten für die Station Freiham-Zentrum als sogenannte Vorhaltemaßnahme – also als vorsorgliches Bauwerk, sollte die etwa 4,7 Kilometer lange Trasse mit den zusätzlichen Haltestellen Westkreuz, Radolfzeller Straße und Riesenburgstraße beschlossen und finanziert werden.

Doch daran hakt es im Moment. Der Bauausschuss der Landeshauptstadt vertagte in der vergangenen Woche einen entsprechenden Beschluss zum zweiten Mal – auf Antrag der SPD-Fraktion. Die sieht wegen der Bewerbung um die Sommerspiele Klärungsbedarf. „Natürlich müssen wir auch neue Entwicklungen wie das olympische Dorf im Münchner Nordosten berücksichtigen“, sagt Stadtrat Felix Lang, Sprecher der SPD im Bauausschuss. „Oberbürgermeister und Stadtrat müssen deshalb priorisieren, was wann realistisch umgesetzt werden kann.“

Denn für Olympische Sommerspiele soll die U4 vom Arabellapark mit den Haltestellen Cosimapark, Fideliopark, Englschalking bis zur Pellegrinistraße verlängert werden. Vom dort geplanten Olympischen Dorf soll die Linie dann weiterführen bis zur Messe. Diese Verlängerung soll laut Bewerbungsunterlagen etwa 2,3 Milliarden Euro kosten.

Zwei Fragen stellt sich die Stadtpolitik nun: Bekommt man vom Bund zwei neue U-Bahnstrecken parallel finanziert? Und schafft man es, diese parallel zu bauen? Die ebenfalls gewünschte U9, für die im Zuge des Baus der zweiten Stammstrecke am Hauptbahnhof ebenfalls ein Vorhaltebauwerk für eine halbe Milliarde Euro errichtet wird, ist da noch nicht einmal mitgedacht.

Der Abschnitt der U5 vom Laimer Platz bis Pasing soll Anfang der Dreißigerjahre nach und nach in Betrieb gehen. Die Strecke von Pasing nach Freiham müsste die Stadt in der Folge gleichzeitig zur neuen U4 zum Olympischen Dorf bauen, wenn diese zumindest für eine Bewerbung 2040 fertig werden soll. Für Sommerspiele 2036 müsste München wegen des Zeitdrucks ohnehin auf eine Trambahnlinie für die Erschließung der Athleten-Unterkünfte setzen.

Dass ein Bekenntnis zur U5 bis Freiham im Bauausschuss erneut vertagt worden ist, habe ihn irritiert, sagt CSU-Stadtrat Sebastian Kriesel, der dem Ausschuss selbst angehört und auch Vorsitzender des Bezirksausschusses Aubing-Lochhausen-Langwied-Freiham ist. „Man hört aber bei manchen schon raus, dass sie sich Gedanken wegen der Finanzierbarkeit machen“, so Kriesel, der sich für seine Fraktion aber klar zu dem Projekt bekennt. „Wir haben bei einer Verlängerung der U4 oder der U9 noch überhaupt keine Planungen. Bei der U5 sind sie aber schon sehr weit fortgeschritten“, sagt er.

Lokalpolitiker und Initiativen beklagen, dass der neue Stadtteil Freiham verkehrlich schlecht an die Stadt angebunden ist. Foto: Robert Haas

Befürchtungen, dass eine parallele Planung von zwei U-Bahnlinien nicht möglich ist, befeuert der Fahrgastverband Pro Bahn. Dessen Münchner Sprecher Andreas Barth sagt, wenn die Trasse nach Freiham beschlossen würde, komme dies einem Verzicht einer U-Bahn in den Münchner Osten gleich.

Als „alarmierendes Signal“ bezeichnet die Bürgervereinigung Aubing-Neuaubing die Nichtbefassung des Gremiums mit der Verlängerung der U5 nach Freiham. Perspektivisch werde der neue Stadtteil bis 2040 auf 30 000 Einwohner anwachsen und auch die Zahl der Arbeitsplätze auf etwa 15 000 ansteigen, schreibt der Vorsitzende Jürgen Müller – aber bereits gegenwärtig sei die Anbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht ausreichend. „Wer kein Auto besitzt, ist in seiner Mobilität stark eingeschränkt.“

Und das in einem Stadtteil, der eigentlich als autoarmes Viertel konzipiert wurde. „Aber wir haben schon heute ein Verkehrschaos in Freiham“, klagt der BA-Vorsitzende Kriesel. Es fehlten Parkplätze, die versprochenen Expressbus-Linien seien nie gekommen und die S-Bahnen S4 und S8 komplett überlastet, kritisiert der CSU-Stadtrat. In dieser Gemengelage darüber nachzudenken, die Planungen für die U-Bahn-Verlängerung einzustellen, sei nicht nachvollziehbar.

Aber auch der Faktor Geld spiele eine Rolle, sagt Kriesel. So habe der Vorhaltebahnhof Freiham-Zentrum bereits 180 Millionen Euro gekostet. Eine Summe, mit der die Stadt in Vorleistung gegangen sei, weil noch keine Förderzusagen durch den Bund vorlägen. „Das wären versenkte Millionen, wenn wir die U-Bahn jetzt nicht weiterplanen und dann endlich bauen.“

Am 21. Oktober soll der Stadtrat zum dritten Mal über die Verlängerung der U5 beraten

Die SPD sieht die Nöte und bekennt sich grundsätzlich zur Verlängerung der U5. „Für einen guten ÖPNV brauchen wir den U-Bahn-Ausbau. Mit U4, U5 und U9 stehen wir vor großen Vorhaben, die wir ohne Fördermittel von Bund und Land nicht stemmen können“, sagt Stadtrat Lang. Doch dann nennt er eine Bedingung, die zumindest einen vorläufigen Stopp der Ausbaupläne bedeuten könnten. „Wir treiben die Planungen für alle Projekte voran und bauen in dem Moment, in dem die Förderzusagen von Bund und Land da sind.“

Eine solche Zusage liegt derzeit der Stadt nicht vor. Schon für den ersten Abschnitt von Laim nach Pasing musste die Stadt in Vorleistung gehen, ehe eine verbindliche Übernahme von 75 Prozent der Kosten durch den Bund zugesagt wurde.

Auch Münchens Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) befürwortet das Vorhaben grundsätzlich: „Die Verlängerung der U5 nach Freiham ist aus meiner Sicht ein wichtiges Vorhaben für die Erschließung der Wohngebiete im Münchner Westen.“ Fuchs sagt aber auch, es sei richtig gewesen, dass sich der Stadtrat nach der Entscheidung für München als Olympia-Kandidatenstadt Zeit genommen habe, die nächsten Schritte bei der Beauftragung weiterer Planungen sorgfältig abzuwägen.

Am 21. Oktober soll der Stadtrat dann zum dritten Mal über die Verlängerung der U5 beraten. Es sieht so aus, als ob zumindest die Planungen weitergehen sollen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in der kommenden Vollversammlung hier einen guten Schritt weiterkommen“, sagte die Bürgermeisterin.