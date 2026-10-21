Mittlerweile sind sie aus dem Münchner Stadtbild und auch dem Umland kaum mehr wegzudenken. Nur an den neuen Namen mussten sich die Münchnerinnen und Münchner gewöhnen, denn aus den im September vergangenen Jahres eingestellten MVG -Mieträdern wurde im Mai dieses Jahres „MyRadl“. Rein optisch war die Umstellung auf die neuen Bikes keine große Herausforderung, schließlich orientiert sich MyRadl mit seiner silberblauen Erscheinung deutlich an den aussortierten Rädern der Münchner Verkehrsgesellschaft. Und eine erste Auswertung der Nutzerzahlen zeigt, dass die Münchner das neue Angebot zu schätzen wissen – trotz kleiner Geburtsfehler.

Im Großraum ist das neue Mietrad-System zwar bisher nicht lückenlos nutzbar, aber die Ausleihe per App ist neben der Landeshauptstadt in mittlerweile 36 Kommunen im Umland möglich. Von Neufahrn im Landkreis Freising im Norden bis Holzkirchen im Kreis Miesbach im Süden und Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck westlich von München. Damit wird mit dem Leihrad, das vom Leipziger Unternehmen Nextbike im Auftrag der Landeshauptstadt, der beteiligten Landkreise und des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) betrieben wird, ein großer Teil des MVV-Gebietes abgedeckt.

Und seit Mai, teilt der MVV mit, hätten sich die Nutzerzahlen äußerst positiv entwickelt. Der bisher stärkste Monat bezogen auf die Ausleihen sei der Juli mit mehr als 200 000 Buchungen gewesen, was eine Verdreifachung im Vergleich zu den Zahlen aus dem Startmonat bedeute. „Wir sind äußerst zufrieden mit dem ersten MyRadl-Sommer. Das System wird gut angenommen“, teilt eine MVV-Sprecherin mit. Mehr als 118 000 Menschen hätten das Angebot seit dem Start in diesem Frühjahr bereits genutzt. „Besonders freut uns, dass MyRadl so eng mit dem ÖPNV verknüpft ist“, so die Sprecherin. Zum bisherigen Erfolg, ist sie überzeugt, trage auch bei, dass Pendler mit einem MVV-Abo oder Deutschlandticket die erste halbe Stunde auf den Leihrädern kostenfrei unterwegs sein könnten.

Auch das Mobilitätsreferat zieht nach dem ersten halben Jahr eine positive Bilanz. Dementsprechend werde das „Ausrollen“ der Räder kontinuierlich fortgesetzt. Bis Mitte kommenden Jahres, so eine Sprecherin des Referats, soll der Ausbau der Abstellflächen abgeschlossen sein. Insgesamt plant Nextbike, nahezu 7000 Fahrräder in München und dem Umland einzusetzen – nach eigenen Angaben die „größte Bikesharing-Flotte Deutschlands“. Derzeit befinden sich im gesamten System etwas mehr als 5300 Räder im Einsatz; von kommendem Jahr an sollen weitere 15 Gebiete im Großraum mit zusätzlich 53 Standorten zur Ausleihe hinzukommen.

Dass ausgerechnet das Leipziger Unternehmen Nextbike mit dem Aufbau eines Nachfolgesystems der MVG-Mieträder betraut werden würde, war im vergangenen Jahr noch nicht abzusehen. Im September 2025 wurde das MVG-Mietrad-System, das ebenfalls von Nextbike betrieben worden war, eingestellt. Und von Oktober an hätte eigentlich ein anderer Betreiber, der sich in der Ausschreibung für die Nachfolge durchgesetzt hatte, ein neues Mietrad-Konzept für die Stadt und das Umland aufbauen sollen. Doch Nextbike klagte vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht wegen eines Fehlers gegen die Vergabe, bekam Recht und setzte sich in einer zweiten Ausschreibung erneut als Betreiber durch.

Die CSU fordert Nachbesserungen bei der Nutzerfreundlichkeit

Dieses juristische Intermezzo hatte die verzögerte Einführung des Nachfolgemodells im Mai dieses Jahres zur Folge. Seitdem aber stiegen laut MVV die Nutzerzahlen kontinuierlich an. Und das System werde zudem stetig weiterentwickelt. Insbesondere die „Tiefenintegration“ in die MVV-App werde weiter vorangetrieben, heißt es vom Tarif- und Verkehrsverbund.

Verbesserungen am System fordert die CSU im Rathaus ein. MyRadl, heißt es von der Fraktion, sei ein wichtiger Bestandteil des Mobilitätsangebots in der Stadt und müsse „nutzerfreundlicher“ gestaltet werden. Stadtrat Laurenz Kiefer schlägt daher vor, dass nach der Beendigung der Fahrt in der MyRadl-App eine kurze Abfrage zum Zustand des genutzten Fahrrads erfolgen soll. „Festgestellte technische oder sicherheitsrelevante Mängel sollen mit wenigen Klicks unmittelbar gemeldet werden können“, heißt es in Kiefers Antrag – denn so könnten typische Mängel etwa an Bremsen, der Beleuchtung, Gangschaltung oder Reifen schnell erfasst und behoben werden.

Solche Probleme könnten Nutzer zwar bereits jetzt melden. Mit der automatischen Abfrage aber verbessere sich die Verkehrssicherheit, werde die Verfügbarkeit funktionierender Fahrräder erhöht und könne die Rückmeldequote weiter gesteigert werden, sagt Kiefer.