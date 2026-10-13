Bei der Fahrt durch die Münchner Innenstadt über den Lenbachplatz, die Haltestelle Marienplatz/Theatinerstraße, vorbei am Nationaltheater und dem Maxmonument Richtung Max-Weber-Platz wird eine der modernsten Münchner Straßenbahnen selbst zur Sehenswürdigkeit. Passanten zücken das Handy, machen Fotos von der vierteiligen Tram Avenio T-Wagner, die außen in einer ganz besonderen Optik gehalten ist. Die Folierung des ersten Wagenteils erinnert an den historischen A-Wagen samt der damals verbauten Vorhänge, der zweite Wagen an die Trambahnen der Nachkriegszeit. Und die beiden Wagenteile dahinter sollen mit ihrer Optik im Stile neuerer Straßenbahnen den Betrachter mit in die Moderne nehmen.

Die besondere Tram zeigt die bewegte Geschichte der Münchner Straßenbahn. Am 21. Oktober 1876 nahm sie ihren Betrieb auf – auf der Strecke vom Promenadeplatz über den Stachus zum damaligen Burgfrieden an der heutigen Maillingerstraße. Gezogen wurden die ersten Waggons der Münchner Tramway noch von Pferden, die Elektrifizierung der bayerischen Hauptstadt begann erst 20 Jahre später.

Eine Erfolgsgeschichte ist die Trambahn in der bayerischen Landeshauptstadt – anders als etwa im Westteil Berlins, wo der Betrieb in den Sechzigerjahren eingestellt wurde – auch nach eineinhalb Jahrhunderten. Und diese 150 Jahre Schienen-Geschichte feiert die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit einem Jubiläumswochenende an diesem Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober.

In der Anfangszeit der Münchner Straßenbahn zogen noch Pferde die Wagen durch das Karlstor. Foto: Knorr + Hirth

Und zu einem runden Geburtstag gehört, dass sich die Jubilarin auch ordentlich und sichtbar präsentiert – und feiern lässt. Am Samstag startet um 10 Uhr an der Theatinerstraße in der Innenstadt ein Trambahn-Korso aus 15 Fahrzeugen unterschiedlichster Generationen; kurz zuvor werden Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München (SWM), Grußworte sprechen.

Angeführt wird die Tram-Kolonne vom modernen Avenio im Jubiläumsdesign, dahinter werden eine Pferdebahn der ersten Stunde und Triebwagen späterer Generationen fahren. Viele der Wagen haben Mitarbeiter der MVG, Auszubildende und Ehrenamtliche in den vergangenen zwei Jahren instandgesetzt. Der Korsos führt von der Theatinerstraße über die Maximilianstraße bis zur Einsteinstraße und endet am dortigen Tram-Betriebshof.

Am Samstagabend öffnet auch das MVG-Museum seine Türen

Münchnerinnen und Münchner, Touristen und Interessierte können aber auch selbst in die Tram einsteigen: von 11.30 Uhr bis 18 Uhr ist am Samstag eine eigens eingerichtete Jubiläumslinie mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs. Diese verkehrt in beiden Richtungen auf der Strecke zwischen dem Tram-Betriebshof an der Einsteinstraße und dem Sendlinger Tor. Mitglieder des Münchner Trambahnmuseums und der Straßenbahnfreunde werden in historisch nachgeahmten Schaffner-Uniformen mit an Bord sein. Zusätzlich verkehren auf derselben Strecke auch historische Busse des Omnibusclubs Münchens. Die Fahrt in den Trambahnen und Bussen ist kostenfrei, es kann an jeder Station aus- und zugestiegen werden.

Am Samstagabend öffnet dann im Rahmen der „Langen Nacht der Münchner Museen“ auch das MVG-Museum an der Ständlerstraße seine Türen: Von 18 bis 1 Uhr können Besucher mehr als 20 Trambahnen, Omnibusse und Arbeitsfahrzeuge bestaunen. Zu sehen sein wird auch die neue Ausstellung „Die moderne Tram in Europa“, die Einblick in die Tram-Systeme anderer Städte gibt. Das MVG-Museum ist gut mit der Tramlinie 18 über die Haltestelle Schwanseestraße erreichbar.

Am Sonntag gewährt die MVG dann einen Blick hinter die Kulissen ihres Betriebshofs an der Einsteinstraße. Von 10 bis 17 Uhr gibt es in den Werkstätten und Hallen historische und moderne Züge zu sehen, MVG-Mitarbeiter informieren über ihre Arbeit und es wird ein buntes Rahmenprogramm angeboten. Der Betriebshof ist am besten mit der Tramlinie 19 zu erreichen.

Die Münchner Tram erlebt ein Comeback: Bauarbeiter verlegen Gleise der Tram-Westtangente vor dem Laimer Bahnhof. Foto: Robert Haas

Einen Vorgeschmack auf das Jubiläumswochenende gab die MVG in dieser Woche mit einer Probefahrt vom Sendlinger Tor bis zum Tram-Betriebshof. Bei dieser Fahrt in den Münchner Osten unterstrich Matthias Korte vom Mobilitätsmanagement der Verkehrsgesellschaft die Bedeutung der Straßenbahn im öffentlichen Personennahverkehr der Stadt. „Die Tram ist ein Verkehrsmittel der Zukunft“, so Korte. Dafür spreche, dass die MVG ihre eigene Flotte zuletzt mit 73 Niederflurwagen der neusten Avenio-Reihe des Herstellers Siemens aufgerüstet habe.

Bis in die Neunzigerjahre gab es in München dennoch immer wieder Diskussionen, die Tram komplett stillzulegen – die Konkurrenz durch U-Bahn und Busse schien der Straßenbahn zu verdrängen. Doch es setzte, auch unter dem Druck von Bürgerinitiativen wie etwa dem Arbeitskreis attraktiver Nahverkehr (AAN), ein Umdenken in der Stadt ein. Und die Tram erlebt seitdem ein Comeback, wie der Bau der Tram-Westtangente und der Tram Münchner Norden zeigt. Womöglich gelingt es der Straßenbahn, zum Publikumsmagnet bei Olympischen Sommerspielen in München zu werden: Wenn sich die Stadt dazu entschließt, das Olympische Dorf im Münchner Osten mit einer Tram statt einer U-Bahn zu erschließen.