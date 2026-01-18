Über Neuhausen bricht an diesem Morgen langsam die Dämmerung herein – und der Berufsverkehr auf dem Mittleren Ring im Münchner Westen nähert sich seinem Höhepunkt. Im Sekundentakt rauschen die Autos in den Landshuter Allee Tunnel – und aus ihm heraus. Allerdings nur die Fahrzeuge, die weniger als 3,5 Tonnen schwer sind. Lastwagen, Lieferfahrzeuge, Busse und Kleintransporter werden vor dem Tunnelportal abgeleitet und müssen oberirdisch auf der Landshuter Allee weiterfahren.
Landshuter AlleeWarum hat ein zentraler Tunnel so eklatante Brandschutzmängel?
75 000 Autos fahren jeden Tag durch den Landshuter Allee Tunnel auf dem Mittleren Ring. Doch das Bauwerk ist so marode, dass Fahrzeuge über 3,5 Tonnen ausgesperrt werden müssen. Wie kann es sein, dass ein so wichtiger Tunnel so verfällt – und wer ist daran schuld?
Von Martin Mühlfenzl
