Über Neuhausen bricht an diesem Morgen langsam die Dämmerung herein – und der Berufsverkehr auf dem Mittleren Ring im Münchner Westen nähert sich seinem Höhepunkt. Im Sekundentakt rauschen die Autos in den Landshuter Allee Tunnel – und aus ihm heraus. Allerdings nur die Fahrzeuge, die weniger als 3,5 Tonnen schwer sind. Lastwagen, Lieferfahrzeuge, Busse und Kleintransporter werden vor dem Tunnelportal abgeleitet und müssen oberirdisch auf der Landshuter Allee weiterfahren.