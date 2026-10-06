Unermüdlich versucht der U-Bahn-Fahrer am Bahnhof Goetheplatz mit seiner immer gleichlautenden Ansage über die Lautsprecher, die offenbar noch nicht ganz überzeugten Fahrgäste in den für sie richtigen Zug zu lenken. „Zug auf Gleis 1 Richtung Implerstraße“, schallt es über den nicht allzu voll besetzten Bahnsteig im Untergrund.

Noch scheint sich an diesem Montagabend nicht bei allen Pendlerinnen und Pendlern herumgesprochen zu haben, dass zumindest zwischen Goetheplatz und Implerstraße – ohne Halt an der Poccistraße – ein sogenannter Pendelzug unterwegs ist. Alle zehn Minuten fährt die U-Bahn zwischen den beiden Stationen hin und her und soll insbesondere an der Oberfläche auf der Lindwurmstraße Entlastung herbeiführen.

Denn seit diesem Montag ist die zweiwöchige Phase gern gesehener Normalität auf Münchens meistgenutzter U-Bahn-Trasse wieder vorbei. Während der Wiesn ließ die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ihre Bautätigkeiten an den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistraße ruhen, um die Anreise zum Oktoberfest zu erleichtern. Seit Montag aber laufen die Sanierungsarbeiten im Untergrund wieder – und an der Oberfläche wird wie bereits während der ersten Bauphase vor der Wiesn eine mobile Alternative zur U-Bahn angeboten, die bei Pendlern wenig Begeisterung auslöst: der Schienenersatzverkehr mit Bussen.

Und bereits am ersten Tag nach der Wiederaufnahme der Bautätigkeit unter der Lindwurmstraße zeigt sich: Die Busse sind voll, am Goetheplatz herrscht noch leichte Verwirrung – doch speziell die Station Implerstraße wird als Drehkreuz genutzt, an dem manch einer zunächst die Orientierung verlieren kann.

Während der zweiten Bauphase an den U-Bahnhöfen Goetheplatz und Poccistraße können Pendler auf eine Pendel-U-Bahn ausweichen, die nur zwischen Goetheplatz und Implerstraße verkehrt. Stephan Rumpf

Weil im Gegensatz zur ersten Bauphase diesmal zwischen Goetheplatz und Implerstraße nur ein Gleis gesperrt werden muss, hat die MVG ihr Betriebskonzept bei der U-Bahn für die kommenden Wochen erweitert. Die U3 ist zwar erneut zwischen dem Sendlinger Tor und der Implerstraße unterbrochen, die U6 aber fährt vom Sendlinger Tor kommend zumindest bis zum Goetheplatz. Von dort können Pendler in die Pendel-U-Bahn bis zur Implerstraße umsteigen.

Und an der Oberfläche fahren wieder die beiden Ersatzbus-Linien „U6“ zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße sowie die „X6“ von der Implerstraße zum Hauptbahnhof.

Die Münchnerinnen und Münchner scheinen sich trotz der zweiwöchigen Pause des Schienenersatzverkehrs an ihre Ersatzbusse gewöhnt zu haben. Am Montagabend und insbesondere am Dienstagmorgen sind diese rappelvoll, dicht gedrängt stehen die Menschen aneinander, ebenso an den Haltestellen des SEV entlang der Lindwurmstraße. Aber auch im Bahnhof Implerstraße kommt es immer wieder zu dichtem Gedränge. Mit Durchsagen versuchen die MVG-Mitarbeiter, die Pendler auf das richtige Gleis zu bringen: auf Gleis 1 Richtung Klinikum Großhadern, auf Gleis 2 nach Fürstenried West – und auf Gleis 3 zum Pendelzug Richtung Goetheplatz, auf dem bereits die U6 nach Garching-Forschungszentrum bereitsteht.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft zieht nach einem Tag mit den neuen infrastrukturellen Maßnahmen eine einigermaßen positive Bilanz. Mitarbeiter seien am Montag selbst an Ort und Stelle gewesen, um sich ein Bild zu machen. „Größtenteils“, so die MVG, hätten die Fahrgäste Verständnis für die Arbeiten gezeigt und sich auch über das neue Betriebskonzept informiert. Bei den Ansagen und Anzeigen, gesteht die Verkehrsgesellschaft aber ein, müssten noch Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen werden.

Beim Schienenersatzverkehr, der erneut stark nachgefragt werde, sei es laut MVG gerade im Berufsverkehr aber auch zu größeren Verspätungen gekommen.

Die Radfahrer haben ihren Radweg auf der Lindwurmstraße wieder – während der Schienenersatzverkehr sich eine Fahrspur mit dem motorisierten Individualverkehr teilen muss. Stephan Rumpf

Dies war bereits während der ersten Bauphase zu beobachten. Gerade während der Rushhour standen damals die Busse des Ersatzverkehrs auf der Lindwurmstraße im Stau. Mitte Juli sah sich Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) daher veranlasst, den erst vor einem Jahr neu eingerichteten Radweg auf der Lindwurmstraße zwischen Reisingerstraße und Sendlinger Tor in eine Busspur umzuwandeln. Eine Maßnahme, die laut MVG die Fahrzeit der Busse um etwa zwei Minuten verkürzte – bei der Fahrrad-Lobby aber auf heftige Kritik stieß, weil Radfahrer wieder auf den alten, deutlich schmaleren Radweg zwischen den Häuserfronten und den Pappeln zurückgedrängt wurden.

Im Herbst Platz für Autos wegzunehmen, findet die CSU kritikwürdig

Seit der Wiesn sind die Radler wieder auf ihrem neuen Radweg unterwegs, und die Ersatzbusse teilen sich die nur noch zwei Spuren wieder mit dem motorisierten Individualverkehr. Entgegen einer Empfehlung der MVG. Und genau dies ruft etwa bei der CSU im Münchner Rathaus Kritik hervor. „Radweg hin, Radweg weg. Busspur hin, Busspur weg“, sagt CSU-Fraktionssprecher Manuel Pretzl und kritisiert die Verkehrsplanung an der Lindwurmstraße als „total chaotisch“.

Ausgerechnet im Herbst und Winter, wenn deutlich weniger geradelt werde, Platz für Busse und Autos wegzunehmen, halte er für falsch, sagt Pretzl. Und er fordert in einem Antrag, das Mobilitätsreferat der Landeshauptstadt müsse „anhand von nachvollziehbaren Daten“ erläutern, warum die Busspur gestrichen wurde und wie die Prognosen für die kommenden Wochen aussehen. Noch aber wird der Radweg auf der Lindwurmstraße an den ersten Tagen der zweiten Bauphase im Untergrund rege genutzt.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft bekräftigt in diesem Zusammenhang noch einmal, dass sie gemeinsam mit dem Mobilitätsreferat die Situation auf der Lindwurmstraße aufmerksam verfolge, um gegebenenfalls nachbessern zu können. Soll heißen: Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Busspur ein Comeback feiern könnte. Die Sanierungsarbeiten während der zweiten Bauphase dauern schließlich bis Ende November. Dann ruhen die Arbeiten über den Winter, im April beginnt die letzte Bauphase – dann erneut mit erheblichen Einschränkungen für Pendler.