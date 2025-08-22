An diesem Wochenende müssen Autofahrer in der Münchner Innenstadt mit erheblichen Einschränkungen rechen. Von diesem Freitag, 22. August, an bis einschließlich Sonntag, 24. August, wird die Lindwurmstraße komplett für den Autoverkehr gesperrt. Die Einschränkungen gelten von Freitag, 19 Uhr, bis in die Nacht auf Montag gegen 1 Uhr.

Die Sperrung für den Autoverkehr ist notwendig für den Umbau der Lindwurmstraße: Die derzeit noch vierspurige Straße wird auf nur noch zwei Fahrspuren zurückgebaut, Radfahrern und Fußgängern soll deutlich mehr Raum gegeben werden. Während der Bauarbeiten an diesem Wochenende können Fußgänger und Radfahrer die Baustelle jederzeit passieren, teilt die Stadt mit, für den Autoverkehr werden weiträumige Umleitungen eingerichtet.

Von der Komplettsperrung betroffen ist zudem die Buslinie 62. In Richtung Ostbahnhof wird die Haltestelle Stephansplatz in die Thalkirchner Straße vor die Einmündung der Reisingerstraße verlegt. In Richtung Rotkreuzplatz wird die Haltestelle Sendlinger Tor an die Hauptfeuerwache verlegt – die Haltestelle Stephansplatz wird zur Haltestelle Richtung Ostbahnhof verlegt. Die Linie N45 kann in Richtung Goetheplatz die Haltestelle Sendlinger Tor nicht anfahren, die Haltestelle Goetheplatz wird in die Goethestraße vor die Einmündung der Mozartstraße verlegt. In Richtung Stachus wird die Haltestelle Goetheplatz zur Haltestelle der Linie 58 in Richtung Hauptbahnhof verlegt. Die Haltestelle Sendlinger Tor entfällt komplett.

Die Stadt teilt mit, dass die nächste Vollsperrung in der Lindwurmstraße für alle Verkehrsarten voraussichtlich von Mitte Oktober bis Anfang Dezember stattfinden wird. Dann soll auch die Unterführung der Eisenbahnbrücke für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt werden – es wird ein kostenloser Shuttlebus eingerichtet.