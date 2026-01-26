Handwerker, die nicht mehr in die Stadt fahren wollen, weil sie nirgendwo parken können; Lieferanten, die rechtswidrig in zweiter Reihe stehen und den Verkehr blockieren, weil es weit und breit keinen legalen Stellplatz gibt; und schließlich genervte Anwohner und Verkehrsteilnehmer, die darunter zu leiden haben, dass es als Innenstadtbewohner einerseits immer schwerer wird, zeitnah einen Installateur oder einen Maler zu finden und sie andererseits vor ihrer Haustür täglich ein kleines Verkehrschaos aus gelben, weißen oder braunen Lieferbussen vorfinden.

Die Stadtverwaltung will den sogenannten Wirtschaftsverkehr in geordnete Bahnen lenken und hat dafür vom Forschungsinstitut Prognos AG eine Reihe von Vorschlägen erarbeiten lassen. Die „Roadmap Urbane Logistik“, also die Strategie für den Wirtschaftsverkehr, sieht nicht nur vor, Platz für Handwerker und Lieferdienste zu schaffen, sondern den Verkehr großer Fahrzeuge generell einzudämmen.

SZ Good News : Gute Nachrichten aus München – jetzt auf Whatsapp abonnieren Mehr positive Neuigkeiten im Alltag: Die Süddeutsche Zeitung verbreitet jeden Tag auf Whatsapp ausschließlich schöne und heitere Nachrichten aus München und der Region. So können Sie ihn abonnieren. ...

Dazu hat die Verwaltung bereits begonnen, unter anderem Liefer-Hubs zu schaffen, also zentrale Sammelstellen, an denen Paketdienste ihre Pakete abholen und mit Lastenrädern zu den Haushalten oder Geschäften bringen können. Neu sind auch die „München Boxen“, die im Prinzip wie die bekannten Paketstationen der DHL funktionieren, aber allen großen Anbietern zur Verfügung stehen. Die Münchner können sich dorthin Pakete liefern lassen und dort auch welche aufgeben. In Anlagen der städtischen Wohngesellschaft Münchner Wohnen gibt es bereits einige davon, es kommen nach und nach weitere dazu, auch im öffentlichen Raum.

Bei der Roadmap arbeitet die Stadt mit Vertretern verschiedener relevanter Bereiche zusammen, etwa Handwerk, Handel, Logistikfirmen, Wohnbaugesellschaften und Gastronomie. Ein entscheidender Aspekt der Roadmap sind die Lieferzonen. Bis zum Jahr 2035 soll es insgesamt 1000 neue geben, davon 600 bereits bis 2030. Die Stadt unterscheidet dabei zwischen „2L-Zonen“ in denen „laden und liefern“ erlaubt sind und „3L-Zonen“, bei denen das „Leisten“ dazukommt, etwa wenn Pflegedienste oder Handwerker im Einsatz dort parken.

Langfristig sollen diese Stellplätze mit Sensoren ausgestattet werden, Nutzer können dann per App einsehen, ob sie frei sind. Ein Pilotprojekt dazu läuft bereits in der Altstadt und im Umgriff der Fraunhoferstraße. Um den emissionsfreien Verkehr zu fördern, soll die Stadt sowohl Lastenräder als auch E-Mobilität in der Logistik fördern, das geschieht bereits unter anderem durch geringere Parkgebühren für E-Fahrzeuge. Auch Lastenräder werden schon länger zum Liefern oder von Handwerkern genutzt.

„Wirtschaftsförderung beginnt auf der Straße“, sagt OB Reiter

Auch der Effekt auf die Umwelt spielt bei den Plänen eine große Rolle: Durch die Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs, die alternativen Logistikprozesse etwa mit kleineren Fahrzeugen, die 3L-Zonen, die Bündelung und Vermittlung von Kapazitäten, um Leerfahrten zu reduzieren, und die alternativen Übergabepunkte wie die München Boxen, sollen im Jahr 2035 nach derzeitiger Einschätzung 41 500 Tonnen CO₂-Emissionen eingespart werden.

Das alles kostet Geld. Allein für die Markierung und Beschilderung der Lieferzonen werden geschätzt rund 400 000 Euro jährlich fällig für den Fall, dass pro Jahr 100 Zonen umgesetzt werden. Die Pflege beziehungsweise Erneuerung der Markierungen soll dann von 2030 an rund 150 000 Euro pro Jahr kosten.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hält die Ideen aus der Verwaltung für sinnvoll. „Wirtschaftsförderung beginnt auf der Straße“, so Reiter. Damit Handwerk, Handel, Pflege und Dienstleistungen effizient arbeiten können, brauchten sie verlässliche Flächen zum Laden, Liefern und Leisten, das Ziel sei deshalb eine strategische, stadtweite Ausweitung dieser Zonen. „Wo und wie das konkret umgesetzt wird, entscheidet jedoch immer die sorgfältige Einzelfallprüfung an Ort und Stelle – mit Blick auf Verkehrssicherheit, bestehende Nutzungen und die jeweilige Situation im Stadtbezirk.“ Über die „Roadmap Urbane Logistik“ soll am 28. Januar der Mobilitätsausschuss des Stadtrats abstimmen.