VerkehrLandshuter-Allee-Tunnel für Lastwagen gesperrt

Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen dürfen den Landshuter-Allee-Tunnel nicht mehr befahren. 
Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen dürfen den Landshuter-Allee-Tunnel nicht mehr befahren.  (Foto: Alessandra Schellnegger)

Untersuchungen haben Mängel an dem Bauwerk ergeben – mit Folgen für den Lkw-Verkehr.

Der Landshuter-Allee-Tunnel darf nicht mehr von Fahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen befahren werden. Untersuchungen haben ergeben, dass das Bauwerk nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht, um eine Durchfahrt zu ermöglichen. Insbesondere, teilte die Stadt mit, bestehe hinsichtlich des Brandschutzes dringender Handlungsbedarf.

Am 23. Dezember wird das Baureferat eine entsprechende Beschilderung anbringen. Der Lkw-Verkehr wird dann oberirdisch im Abschnitt zwischen Hirschbergstraße und Volkartstraße geführt. Im Tunnel gilt weiterhin Tempo 30.

