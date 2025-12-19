Der Landshuter-Allee-Tunnel darf nicht mehr von Fahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen befahren werden. Untersuchungen haben ergeben, dass das Bauwerk nicht mehr den aktuellen sicherheitstechnischen Anforderungen entspricht, um eine Durchfahrt zu ermöglichen. Insbesondere, teilte die Stadt mit, bestehe hinsichtlich des Brandschutzes dringender Handlungsbedarf.