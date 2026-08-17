Sie polarisiert wie kaum eine andere Straße in der Landeshauptstadt. Die Landshuter Allee – der Teilabschnitt des Mittleren Rings, den etwa 90 000 Fahrzeuge am Tag befahren – ist aber nicht nur zum Streitobjekt zwischen Umweltschützern und Autofahrern geworden. Monatelang gab es um die Frage, ob auf der Allee im Sinne der Luftreinhaltung Tempo 30 oder für den Verkehrsfluss Tempo 50 gelten soll, ein politisches und juristisches Tauziehen. Dieses hat Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) vor wenigen Tagen beendet, indem er eine Weisung seines Amtsvorgängers Dieter Reiter (SPD), Tempo 50 anzuordnen, aufgehoben hat. Es bleibt also bei Tempo 30 auf dem Abschnitt – zumindest vorerst.