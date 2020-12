Die Debatte um die Parkplätze in der Münchner Innenstadt ist noch nicht zu Ende. Nachdem der Mobilitätsausschuss des Stadtrats vergangene Woche beschlossen hat, bis 2025 alle oberirdischen Parkplätze im Zentrum zu streichen und an diesem Mittwoch die Vollversammlung den Beschluss bestätigen soll, hat sich nun der Gewerbeverband Citypartner zu Wort gemeldet. Der Verband kritisiert, die Entscheidung sei auf der "Basis völlig falscher Zahlen" gefallen. Statt 6400 öffentlichen Stellplätzen in Parkgaragen, wie es in einem Gutachten heißt, gebe es im untersuchten Gebiet nur rund 4300 Plätze zum Kurzzeitparken. Es seien auch Stellplätze außerhalb des Gebiets mitgezählt worden. Innerhalb des Altstadtrings seien es sogar nur rund 2400 Stellplätze.

Diesen hochgerechneten Stellplatzkapazitäten stehe allein innerhalb des Altstadtrings ein aktueller Bestand von mehr als 11 000 Autos gegenüber. Anwohner in der Innenstadt würden durch die Abschaffung aller oberirdischen Stellplätze ohne ausreichende Ersatzkapazitäten gezwungen, einen Stellplatz für mehrere Hundert Euro pro Monat zu mieten, ihr Auto abzugeben oder, so sie auf einen Pkw angewiesen sind, die Altstadt zu verlassen. Der Beschluss über die Reduzierung der Stellplätze solle ausgesetzt und die Datengrundlage neutral geprüft werden. Manuel Pretzl, Fraktionsvorsitzender der CSU, teilte dazu mit, man halte die grün-roten Planungen weiterhin für falsch. "Es ist absolut verständlich, dass die Geschäftsleute eine valide Grundlage für so weitreichende Entscheidungen einfordern", so Pretzl. "Hier stehen Existenzen auf dem Spiel." Das sieht SPD-Fraktionschef Christian Müller anders. Wie er bereits im Ausschuss erklärte, werde man alle Schritte zur Umsetzung der autofreien Altstadt in und mit der Öffentlichkeit diskutieren. "Daher wird auch noch einmal genau betrachtet werden, wo welche Stellplätze benötigt werden", so Müller. Der Umsatz des Einzelhandels werde nicht von der Zahl der Stellplätze, sondern von der guten Erreichbarkeit durch den ÖPNV maßgeblich beeinflusst.

Zum Anwohnerparken teilte SPD-Fraktionsreferent Ediz Rehberg mit, dass die meisten der rund 2000 oberirdischen Stellplätze, die auch Anwohner nutzen können, vor allem von Besuchern genutzt würden. Es gebe 9400 Parkplätze auf privatem Grund für die mehr als 11 000 in der Innenstadt gemeldeten Autos, Parkhäuser nicht mitgerechnet. Darunter seien viele Firmenfahrzeuge, die zwar am Firmensitz im Zentrum gemeldet seien, aber nicht zwangsläufig dort parkten.