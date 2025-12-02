Viele Münchnerinnen und Münchner, aber auch viele Auswärtige, verbinden mit der Hackerbrücke besondere Erlebnisse. Den Blick in den Sonnenuntergang von einer der stählernen Streben aus. Den kurzen Weg voller Vorfreude auf die Wiesn.

Für Alexander Reissl war die Brücke schon immer ein besonderes Bauwerk, „etwas Sichtbares in der Stadt“ – und Teil seines Wegs zur Schule, wie sich der CSU-Stadtrat erinnert. Und als solches sichtbares Münchner Symbol soll die 174 Meter lange Stahlbrücke erhalten bleiben: Für deren Sanierung wird die Landeshauptstadt bis zu 50 Millionen Euro aufwenden. Ob sich künftig aber alleine Fußgänger und Radfahrer die Nord-Süd-Querung über das Gleisfeld vor dem Hauptbahnhof teilen werden, dürfte erst nach der Instandsetzung entschieden werden.

Am Dienstag hat der Bauausschuss des Stadtrats einstimmig den Weg für die Sanierung des markanten Bauwerks freigemacht, das derzeit auch noch von Autos befahren wird. Diese Sanierung ist dringend notwendig, wie das zuständige Baureferat ausführt. So seien gravierende Schäden wie Risse, Betonstahlkorrosion und Betonabplatzungen festgestellt worden. Ohnehin ist die Tragfähigkeit der Querung schon vor geraumer Zeit auf 18 Tonnen herabgesetzt worden.

Verkehrsknotenpunkt: Direkt an der Brücke befindet sich der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB). Jedes Jahr strömen hier auch Zehntausende zum Oktoberfest. (Foto: Florian Peljak)

Dennoch zeigten sich mehrere Stadträte „erschrocken“ angesichts der hohen Investitionskosten, wie Paul Bickelbacher von den Grünen sagte. Aber die Hackerbrücke, betonte er, sei auch ein „Juwel für München mit ikonischer Bedeutung“, das es zu erhalten gelte.

Tatsächlich ist die Hackerbrücke, erbaut in den Jahren 1890 bis 1894, weitaus mehr als eine wichtige Nord-Süd-Verbindung über das Gleisfeld. Mittlerweile ist die seit den Siebzigerjahren unter Denkmalschutz stehenden Querung, die die Arnulfstraße mit der Landsberger Straße verbindet, eine Sehenswürdigkeit.

Und einmal im Jahr wird die Hackerbrücke zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Landeshauptstadt. Denn während der Wiesn strömen täglich Tausende Menschen vom S-Bahnhof über die Brücke auf die Theresienwiese.

Der Wunsch, dass Autos verbannt werden sollen, ist nicht neu. „Gerade aus den Bezirksausschüssen gibt es schon seit Langem die Forderung, dass die Brücke verkehrsberuhigt wird und rein vom Fuß- und Radverkehr genutzt werden soll“, sagt Sibylle Stöhr, Stadträtin der Grünen und Vorsitzende des BA Schwanthalerhöhe.

Bis in die Siebzigerjahre war die Brücke eine der Verkehrsachsen in Nord-Süd-Richtung; mit dem Bau des Mittleren Rings und insbesondere dem Neubau der Donnersbergerbrücke aber hat die Querung an Bedeutung für den motorisierten Verkehr verloren.

Grünen-Stadträtin Stöhr ist überzeugt, dass eine Sperrung der Brücke für den Autoverkehr keine gravierenden Auswirkungen hätte. „Es gibt Möglichkeiten, den Verkehr umzuleiten. Wir haben als Alternative die Donnersbergerbrücke und die Paul-Heyse-Unterführung“, so die BA-Vorsitzende. Zudem, so Stöhr, würden die derzeit beengten Verhältnisse auf der Hackerbrücke immer wieder zu brenzligen Situationen führen: „Weil es kaum möglich ist, den notwendigen Abstand zwischen Autos und Radfahrern einzuhalten.“

Beschlossen ist eine Sperrung der Hackerbrücke für den Autoverkehr indes bisher nicht. Vielmehr ist geplant, „den Verkehr auf und im weiteren Umfeld der Hackerbrücke während der Baustellenzeit zu beobachten“, wie es im Beschlussvorschlag heißt, der dem Bauausschuss vorgelegt worden war.

Denn während der Sanierung werden die Querung Fußgänger und Radfahrer nutzen können; der motorisierte Verkehr wird sich Ausweichrouten suchen müssen. „Es ist gut, dass während der Bauarbeiten der Verkehrsfluss beobachtet wird. Das ist eine echte Chance“, sagt die BA-Vorsitzende Stöhr.

Ob es tatsächlich so weit kommen wird, steht aber noch nicht fest. Die CSU im Stadtrat, so Alexander Reissl, sei nicht der Ansicht, dass der Autoverkehr auf der Hackerbrücke ausgeschlossen werden sollte: „Bisher hat es auf der Brücke ja auch funktioniert.“ Außerdem könnte die Querung wichtig werden, wenn die Donnersbergerbrücke saniert werden muss.

Geplant und umgesetzt wird die Sanierung der Hackerbrücke von der Bahn-Tochter DB Infrago, die für die Instandsetzung von Mitte 2027 an etwa drei Jahre ansetzt. Allerdings hängt die Maßnahme direkt vom Baufortschritt der zweiten Stammstrecke ab. Soll heißen: Kommt es beim Bau der zweiten Röhre unter der Münchner Innenstadt zu Verzögerungen, hätte dies Auswirkungen auf die Bauarbeiten an der Hackerbrücke.

Geplant ist, im Zuge der Sanierung die Tragfähigkeit der Hackerbrücke wieder von 18 auf 30 Tonnen zu erhöhen, um auch Feuerwehrfahrzeugen und Rettungsdiensten die Überfahrt zu ermöglichen. Mit dieser erhöhten Belastung, so Grünen-Stadtrat Bickelbacher, sei es dann auch möglich, Buslinien über die Brücke zu führen.