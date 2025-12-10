Es ist eine Vision, die in München die Emotionen derzeit hochkochen lässt. Ein mehrerer Meter breiter, grüner Radweg führt in dem Entwurf von Holger Quick, Sprecher beim „Bündnis Radentscheid München“, über die Hackerbrücke. Menschen sitzen auf Bänken zwischen dicht bewachsenen Blumentrögen. An den Stahlträgern der Brücke ranken sich Kletterpflanzen empor. Und nirgends ist ein Auto zu sehen. Könnte so die Zukunft von Münchens ikonischste Brücke aussehen – als autofreie Querung über das Gleisfeld vor dem Hauptbahnhof?