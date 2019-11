Bahn an der Hackerbrücke entgleist

Verkehr in München

In München ist am Freitagnachmittag an der Hackerbrücke eine Bahn entgleist. Wie die Bundespolizei mitteilte, handelt es sich um einen Meridian-Zug, der aus bislang unbekannter Ursache kurz nach der Ausfahrt aus dem Hauptbahnhof von den Gleisen abkam.

Die Feuerwehr befreite die knapp 100 Reisenden mithilfe von Leitern aus dem Zug und führte sie aus dem Gleisbereich. Bislang gebe es einen Leichtverletzten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.