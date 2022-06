Die Polizei kündigt zahlreiche Straßensperrungen und Halteverbotszonen an. Vor allem am Wochenende wird es massive Behinderungen geben. Ein Überblick.

Von Martin Bernstein

Auf Münchens Straßen hat der Gipfel schon begonnen. Für Donnerstagabend hatte die Polizei die Sperrung von vier Tunnels des Mittleren Rings geplant. Als neuralgische Punkte bei der Durchfahrt von G-7-Teilnehmern kommt ihnen besondere Bedeutung in den kommenden Tagen zu: Landshuter-Allee-, Luise-Kiesselbach-, Trappentreu- und Petueltunnel müssen abgesucht werden und die Sicherheitsfreigabe erhalten.

Die temporären Sperrungen sollten am Freitagmorgen zum einsetzenden Berufsverkehr beendet sein. Sie geben jedoch einen Vorgeschmack darauf, wo es am Wochenende und darüber hinaus auch in München eng werden könnte. Für Transfer- und Lotsenfahrt der Polizei mit Gipfelteilnehmern und -gästen, aber auch für die Großdemonstrationen am Freitag und Samstag wurden zudem bis Dienstag um 22 Uhr zahlreiche Halteverbotszonen eingerichtet. Am Freitagabend rechnet die Initiative "Fridays for Future" für ihre um 17 Uhr auf dem Odeonsplatz beginnende Demonstration mit rund 1000 Teilnehmern.

Am Samstag findet im Zeitraum von 12 bis 16.30 Uhr in der Münchner Innenstadt die größte Demonstration im Zusammenhang mit dem G-7-Gipfel statt. Zwischen 20 000 und 40 000 Teilnehmer werden erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung auf der Theresienwiese um 12 Uhr wird der Demonstrationszug die Route Pocci-, Lindwurm-, Herzog-Heinrich-Straße, Kaiser-Ludwig-Platz, Herzog-Heinrich-, Paul-Heyse-, Schwanthaler-, Sonnenstraße, Sendlinger-Tor-Platz, Lindwurm- und Poccistraße wieder zurück zur Theresienwiese nutzen.

Aber nicht nur in München wird es - verschärft durch zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen, unter anderem im Olympiapark und auf dem Königsplatz - zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen. Auch die Straßen zwischen Stadt und Flughafen und nach Süden werden bis Dienstag immer wieder von Sperrungen betroffen sein, vor allem die Garmischer Autobahn und ihre Ausweichrouten, etwa die Bundesstraßen 2, 11 und 13.

Am Sonntag treffen die Gipfelteilnehmer ein. Am Abend findet zudem ein Empfang in der Münchner Residenz statt. Am Montag muss die Polizei die in München logierenden Gäste des Treffens aus anderen Staaten nach Elmau und wieder zurück eskortieren. Und am Dienstag reisen die G-7-Staats- und Regierungschefs wieder ab. Bei gutem Wetter können viele dieser Dutzende von Transfers per Flugzeug und Hubschrauber abgewickelt werden - aber eben nicht alle.

Der dringende Rat der Münchner Polizei: Auto stehen lassen (und dabei aufpassen, dass das nicht in einem temporären Halteverbot geschieht). Und dann den öffentlichen Nahverkehr nutzen - auch wenn man gar nicht zur Demo will, sondern zum "Munich Mash" oder den "Fantastischen Vier".