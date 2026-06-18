Im Münchner Norden droht in diesem Sommer das Verkehrschaos. Von kommendem Montag, 22. Juni an muss der Föhringer Ring zwischen der A9 und der Kreisstraße M13 für voraussichtlich vier Wochen – bis Mittwoch, 22. Juli – komplett gesperrt werden. Damit kappt das Staatliche Bauamt Freising eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen im Norden der Landeshauptstadt. Es werden weiträumige Umfahrungen eingerichtet.

Die Komplettsperrung wird notwendig wegen des vierspurigen Ausbaus des Föhringer Rings samt bereits erfolgtem Neubau der Herzog-Heinrich-Brücke über die Isar. Laut dem Staatlichen Bauamt gingen die Arbeiten nun in eine „entscheidende Bauphase“ mit der Herstellung eines sogenannten Mittellängsverbaus, um ein nördlich der bestehenden Fahrbahn gelegenes Baufeld abzusichern. Begleitet wird die vierwöchige Komplettsperrung von einer ebenso langen Sperrung der Autobahnausfahrt der Anschlussstelle Frankfurter Ring auf der A9 in Fahrtrichtung München.

Großräumige Umfahrungen werden über die Staatsstraße 2350, die Bundesstraße 471 sowie die Staatsstraße 2340 eingerichtet. Aus östlicher Richtung kommend, können Verkehrsteilnehmer auch die Kreisstraße M13 als Umleitungsstrecke nutzen. Die Buslinien können den Föhringer Ring indes weiter nutzen.