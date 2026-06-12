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Airport-ErschließungICE-Halt am Flughafen vorerst nicht möglich

Lesezeit: 1 Min.

Für Reisende wird es auch künftig keine Möglichkeit geben, mit dem ICE an den Münchner Flughafen zu gelangen.
Für Reisende wird es auch künftig keine Möglichkeit geben, mit dem ICE an den Münchner Flughafen zu gelangen. Carsten Koall/dpa

Die Bahn sieht derzeit keine Chance für eine Fernverkehrsanbindung. Allerdings wünscht sich die zuständige Bahntochter selbst die Integration des Airports ins ICE-Netz – und verweist auf eine wichtige Voraussetzung.

Von Martin Mühlfenzl

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Der Flughafen München wird vorerst keine Anbindung an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn (DB) bekommen. Dies teilt eine Sprecherin des Konzerns auf SZ-Nachfrage mit. Damit positioniert sich der Konzern gegen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), der noch im April bei der Eröffnung des neuen Piers für Langstreckenflüge am Terminal 1 gesagt hatte, der Airport im Erdinger Moos werde eine ICE-Anbindung bekommen – allerdings ohne konkret zu werden, wann dies der Fall sein könnte.

Schnieders Ankündigung, den Flughafen an das Fernverkehrs-Streckennetz anschließen zu wollen, hatte bereits damals kritische Reaktionen hervorgerufen. Sowohl aus der Politik als auch vom Fahrgastverband Pro Bahn. Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag, Markus Büchler, bezeichnete die Aussagen des Bundesverkehrsministers als „unredlich“, Pro-Bahn-Sprecher Norbert Moy sagte, für eine solche Anbindung fehle jegliche Perspektive.

Die Bahn teilt nun ihrerseits mit, dass sie zuletzt geprüft habe, ob es möglich sei, einzelne ICE-Züge von München aus zum Airport zu verlängern. „Die Prüfung hat erneut bestätigt, dass auf der aktuellen bereits stark ausgelasteten Infrastruktur eine Fernverkehrsanbindung des Münchner Flughafens nicht sinnvoll umsetzbar ist“, erläutert eine DB-Sprecherin. Soll heißen: Insbesondere auf der Trasse der S8 – der Flughafen-S-Bahn – bestehen keine Kapazitäten, um weitere Züge darauf fahren zu lassen.

Ganz beerdigen aber will die DB eine Anbindung des Flughafens an das eigene Fernverkehrsnetz nicht. DB Fernverkehr, die für den Schienenpersonenfernverkehr verantwortliche Bahntochter, habe „sehr großes Interesse“ an einer ICE-Anbindung des Münchner Flughafens, teilt die Sprecherin mit. Und ergänzt, wie diese zu realisieren sei: „Für eine stabile verkehrliche Anbindung des Flughafens München an den Fernverkehr ist der Bau neuer Infrastruktur unerlässlich.“

So befürworte die DB Fernverkehr etwa eine Anbindung im Rahmen eines Ausbaus der Achse München – Ingolstadt. Bei der DB gibt es bereits seit Längerem Überlegungen, zwischen Ingolstadt und München eine neue Trasse zu bauen, um den Fernverkehr vom Güter- und Regionalverkehr trennen zu können.

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