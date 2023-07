Dichter Ferienbetrieb am Münchner Flughafen: Allein um 12.10 Uhr starten Maschinen nach Helsinki, Hurghada, Malta, New York und Paris.

Von Tom Soyer

Ob nach Lenggries oder London, in die Alpen oder nach Amsterdam: Am ersten Ferientag tummeln sich zwar Abertausende auf Autobahnen, am Münchner Flughafen und auch am Münchner Hauptbahnhof. Aber irgendwie macht sich statt des erwarteten Horrors dann das große Erstaunen breit - es läuft alles viel besser, als befürchtet. Das kann Glück sein, aber auch ein paar Gründe haben. Etwa die neuen, schnelleren Sicherheitsscanner am Flughafen, das allgemein entzerrte Feriengeschehen bei der Bahn und - ja, Autofahrer, lacht nicht - das schlechte Wetter, das die Münchner Ausflügler von der A8 fernhält.