Wegen der Bauarbeiten am U-Bahnhof Sendlinger Tor müssen die Linien U 1 und U 2 an den kommenden Wochenenden bis einschließlich 6. Dezember wieder unterbrochen werden. Einzige Ausnahme ist das Wochenende 28. und 29. November. Die U 1 ist zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz unterbrochen. Zwischen Olympia-Einkaufszentrum und Hauptbahnhof fährt sie alle zehn, zwischen Kolumbusplatz und Mangfallplatz alle zwölf Minuten. Den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Kolumbusplatz bedient die U 2. Diese wird am Hauptbahnhof geteilt, Fahrgäste müssen zur Weiterfahrt in beiden Richtungen über das Zwischengeschoss auf das jeweils andere Gleis umsteigen. Zwischen Feldmoching und Hauptbahnhof verkehrt die U 2 im Zehn-Minuten-Takt, zwischen Hauptbahnhof und Messestadt Ost fährt alle zwölf Minuten ein Zug. Die Verstärkerlinie U 8 entfällt. Als Ausweichmöglichkeit richtet die MVG von 9 bis 20 Uhr eine Tramlinie "U 2" ein, die alle zehn Minuten zwischen Wettersteinplatz und Stachus verkehrt. Für den Spätverkehr unter der Woche gilt: Der 20-Minuten-Takt auf der U 1 und U 2 beginnt bereits gegen 22.30 Uhr. An den Bahnhöfen Stiglmaierplatz, Hauptbahnhof, Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße fahren die Züge in dieser Zeit in beide Richtungen vom selben Gleis ab. Nur am Freitag, 27. November, fahren sie wie gewohnt.