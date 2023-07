Die Stadt stoppt die Verschärfung des Diesel-Fahrverbots und will das Deutsche Turnfest 2029 ausrichten. Ein einjähriges Kind bleibt allein im Zug zurück und der schöne Ruddy hinter Gittern. Was sonst passiert ist.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

München stoppt Verschärfung des Diesel-Fahrverbots Oberbürgermeister Dieter Reiter will die geplante Regelung aufheben, weil die Stadt mittlerweile fast alle Stickstoffdioxid-Grenzwerte einhalte. Auch Fahrer älterer Diesel können hoffen.

München will Deutsches Turnfest 2029 ausrichten Nicht immer nur Männer, Fußball, Profis: Die Stadt möchte ein sportpolitisches Signal setzen und die vermutlich größte Breitensport-Veranstaltung der Welt in den Olympiapark holen. Dafür setzt sie sich auch über Bedenken der Kämmerei hinweg. (SZ Plus)

Überreste der einstigen Münchner Hauptsynagoge in der Isar entdeckt Das Gebäude war 1938 auf Befehl Hitlers abgerissen worden. Nun sind Steine bei Baggerarbeiten an der Großhesseloher Brücke wieder aufgetaucht. Ein besonders wertvolles Stück konnte bereits identifiziert werden.

Einjähriges Kind bleibt allein im Zug zurück Die Eltern steigen kurz am Münchner Hauptbahnhof aus, um zu telefonieren. Doch dann setzt sich die Bahn in Bewegung - und die kleine Tochter des Paars sitzt noch drinnen.

Der schöne Ruddy bleibt hinter Gittern Der Schönheitskönig aus der Dominikanischen Republik soll seinem Partner Liebe vorgegaukelt und ihm mehr als 100 000 Euro abgenommen haben. Das Gericht verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe. Unterdessen prüft die Staatsanwaltschaft zwölf weitere Fälle. (SZ Plus)

Reizvolle Insellage: Was im Münchner Osten entstehen soll (SZ Plus)

Obduktion: Ursache für tödlichen Lkw-Unfall auf der Landshuter Allee weiter unklar

