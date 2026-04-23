Zwei der wichtigsten Magistralen des europäischen Güterverkehrs kreuzen sich im Münchner Osten: die Nord-Süd-Verbindung, die Südeuropa mit den bedeutenden Häfen an der Nordsee verbindet, sowie der sogenannte Rhein-Donau-Korridor als Brücke zwischen dem Osten und dem Westen des Kontinents. Doch die beiden transkontinentalen Eisenbahnverbindungen stoßen in Trudering auf einen Flaschenhals, der ein stärkeres Wachstum beim Transport von Gütern auf der Schiene bisher verhindert. Um den zu beseitigen, bringt die Deutsche Bahn in diesem Jahr das Planungsverfahren für eines der weniger bekannten, aber zentralen Schieneninfrastrukturprojekte Süddeutschlands auf den Weg: den Bau der Daglfinger und Truderinger Kurve sowie den Ausbau der Truderinger Spange.

Was von europäischer Bedeutung ist, hat im Kleinen aber erheblichen Widerstand ausgelöst. Schon bei Bekanntwerden der ersten Pläne für den Ausbau des Bahnknotens im Münchner Osten im Jahr 2018 hatte sich erster Protest unter Anwohnern formiert. Zu den bis in die Gegenwart präsentesten Vorreitern gehört dabei Peter Brück, der mit seiner Frau nahe der Bahnstrecke Trudering-Daglfing wohnt, der Truderinger Spange. Die noch eingleisige Trasse soll auf zwei Gleise erweitert werden.

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An diesem Mittwochnachmittag steht Brück auf der Bühne des Truderinger Kulturzentrums und sagt Sätze, die noch vor acht Jahren undenkbar gewesen wären. Er spricht den Verantwortlichen des Projekts DTK, wie der Bau der Daglfinger und Truderinger Kurve in Kurzform genannt wird, seinen „Respekt für ihren Mut aus“. Den Mut, eine andere Herangehensweise im Umgang auch mit ihm selbst und seiner Initiative „Anwohner Truderinger und Daglfinger Kurve und Spange“ gefunden zu haben – und die Informationsveranstaltung für Bürgerinnen und Bürger gemeinsam zu gestalten. Deutsche Bahn und eine Bürgerinitiative, die lange Jahre deutlich Kritik an einem Projekt des Konzerns geübt hat, Hand in Hand – das hat Seltenheitswert.

Denn was die DB-eigene Tochter DB Infrago, verantwortlich für den Erhalt und Ausbau der Bahninfrastruktur in Deutschland, in Trudering plant, wird erhebliche Auswirkungen auf die Anwohnerinnen und Anwohner haben. Ein Großteil des Güterverkehrs, der bislang über den Südring transportiert wird, soll künftig den Knotenpunkt nahe des Truderinger Bahnhofs passieren. Zudem soll mit dem Ausbau – den beiden Kurven und einer zweigleisigen Truderinger Spange – der Güterbahnhof Riem besser an das europäische Netz angeschlossen und seine Position als bedeutender Umschlagplatz gestärkt werden.

DB-Projektmanager Markus von Glasenapp präsentiert ein Modell der Einhausung der Truderinger Spange. Stephan Rumpf

Der Protest der Anwohner richtete sich dabei von Anfang an stets gegen eine Verschlechterung der Lebensqualität, höhere Emissionen, Lärm, Erschütterungen durch die tonnenschweren Güterzüge. Erreicht haben sie in all den Jahren Verbesserungen, die im gut besuchten Truderinger Kulturzentrum Projektmanager Markus von Glasenapp vorstellt: Allen voran eine nahezu 700 Meter lange Einhausung der Truderinger Spange samt einem sogenannten Masse-Feder-System, auf dem die Gleise aufliegen werden. Damit können die Erschütterungen durch die Güterzüge deutlich abgemildert werden.

Auch Infrago-Manager von Glasenapp betont, dass sich die Gesprächskultur zwischen dem Konzern und der Bürgerinitiative deutlich verbessert habe. Wie die DB ohnehin deutlich transparenter und offener kommunizieren möchte. „Die letzten Jahre waren sehr konstruktiv“, sagt Brück.

Das Interesse an der Informationsveranstaltung zur Daglfinger und Truderinger Kurve sowie der Truderinger Spange im Kulturzentrum ist groß. Stephan Rumpf

Erreicht wurde in all den Gesprächen, Prozessen, Planungen auch ein umfassender Lärmschutz entlang der Bahntrassen im Osten. Insgesamt, so von Glasenapp, würden entlang der Schienen auf einer Länge von neun Kilometern Lärmschutzwände verbaut – zwischen vier und sechs Meter hoch. Zudem werde es etwa durch die Stilllegung der Unterführung an der Thomas-Hauser-Straße sowie der Schließung von drei Bahnübergängen spürbare Verbesserungen für die Anwohner durch weniger Verkehrsbelastung geben – und einen massiven Ausbau der Radinfrastruktur im Münchner Osten. Das ist die lokale Dimension, die das Projekt Truderinger und Daglfinger Kurve mittlerweile erreicht hat.

Doch es ist eingebettet in andere Vorhaben internationaler Dimension. Etwa dem Ausbau des Bahnabschnitts Daglfing-Johanneskirchen etwas weiter nördlich von zwei auf vier Gleise. Auch dieser stockt nach wie vor, ist aber zwingend erforderlich, um künftig S-Bahn- und Güterverkehr strikt voneinander trennen zu können. Noch entscheidender aber: Nach wie vor hat der Bundestag keine finale Entscheidung getroffen, wie der Güterverkehr künftig durchs Inntal rollen soll – auf dem Brenner-Zulauf. Deutschland hinkt bei diesem Projekt den Italienern und Österreichern meilenweit hinterher. Beiden Ländern ist im vergangenen Jahr beim Brenner-Basistunnel der Durchstich gelungen – bereits Anfang des kommenden Jahrzehnts soll auf dieser Trasse der Güterverkehr rollen. Züge, die eigentlich in Zukunft die dann zweigleisige Truderinger Spange in Richtung Hamburg, Bremerhaven und Rotterdam befahren sollten.

Im Laufe dieses Jahres wird die DB beim Eisenbahn-Bundesamt die Planfeststellung beantragen. Dieses Verfahren wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen samt möglicher Einwände und Klagen. Baubeginn, heißt es von der Infrago, könnte im Jahr 2031 sein. Die Fertigstellung – in mehreren Bauphasen, denn der Güterverkehr muss weiter fließen – möglicherweise erst 2039.

Und es droht eine weitere Gefahr, die auch Anwohner und Initiator Peter Brück beschreibt: Basis der Planungen seien Verkehrszahlen im Bundesverkehrswegeplan aus dem Jahr 2016. „Wir wissen aber, dass die nicht mehr aktuell sind, weil der Güterverkehr immer weiter zunimmt“, sagt Brück. Das bestätigt auch Projektmanager Markus von Glasenapp. „Wir müssen, gesetzlich vorgeschrieben, momentan mit diesen Zahlen arbeiten. Aber es wird in den kommenden Jahren eine neue Prognose kommen, wie sich die Zahlen entwickeln werden“, sagt er. „Dann kann es sein, dass auch wir unsere Planungen noch einmal werden anpassen müssen.“ Dann könnte es noch länger dauern, bis der Flaschenhals entfernt wird – und der Güterverkehr auf den Magistralen flüssig rollen kann.