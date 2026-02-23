Matthias Rajmann steht hoch oben über der Kreuzung am Giesinger Berg vor der Heilig-Kreuz-Kirche und blickt Richtung Südwesten. Dorthin, wo das Isarhochufer abbricht und mehr als einen Kilometer Luftlinie dahinter der Fluss durch München fließt. Doch an den Sehnsuchtsort Isar zu gelangen, ist von Giesings Höhen aus gar nicht so einfach – insbesondere nicht für Fahrradfahrer. „Die Brücke – das wär es“, sagt Rajmann und deutet auf die andere Seite der Kreuzung und zur evangelischen Lutherkirche. „Hinter der Kirche würde die Brücke auf die Bergstraße einbiegen. Das wäre die perfekte Verbindung – vom Gasteig bis nach Harlaching.“