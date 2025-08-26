Rund um den Neubiberger Tunnel wird die Autobahn Richtung Norden saniert. Was ein unerwarteter Geldsegen damit zu tun hat, warum gerade in der Ferienzeit gebaut wird – und wann die Maßnahme beendet sein soll.

Von Martin Mühlfenzl

Für viele Münchnerinnen und Münchner beginnt direkt hinter dem Mittleren Ring normalerweise die Fahrt in die Freiheit – wenn sie es vom Innsbrucker Ring oder der Rosenheimer Straße endlich auf die Salzburger Straße geschafft haben. Allerdings werden sie dieser Tage nur wenige Kilometer später auf dem Weg nach Italien oder Kroatien sofort wieder ausgebremst. Denn direkt vor dem Tunnel und unter dem Landschaftspark im Hachinger Tal verengt sich die Fahrbahn von zwei auf nur noch eine Spur, der Gegenverkehr in Richtung München wird ebenfalls durch die Tunnelröhre in Richtung Süden geführt.