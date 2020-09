London und Singapur als Vorbild

Die Verfasser der Studie verweisen ausdrücklich auf die Erfolge in anderen Städten. Im asiatischen Stadtstaat Singapur wurde bereits 1975 eine City-Maut eingeführt. Die Preise dafür variieren je nach Strecke, Tageszeit und Verkehrsaufkommen. Wer in der Rushhour in die Innenstadt fährt, zahlt durchaus das Doppelte oder Dreifache der Mautgebühr außerhalb der Stoßzeiten. Bezahlt wird mit einem elektronischen Erfassungssystem. Dazu kommt noch eine vom Fahrzeugtyp abhängige "Road Tax", eine Straßensteuer. Weil Singapur unter anderem auch immense Zulassungsgebühren verlangt, ist Autofahren dort ein teurer Spaß. Mit einem gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr hat der Stadtstaat sein Verkehrsproblem - gemessen an der Bevölkerungsdichte - im Griff. In London gilt im Zentrum tagsüber (außer am ersten Weihnachtsfeiertag) eine tägliche Gebühr von 15 Pfund (rund 16 Euro). 12,5 Pfund müssen zudem Nutzer motorisierter Fahrzeuge zahlen, die den strengen Abgasvorschriften in der "Ultra Low Emission Zone" nicht genügen. 100 Pfund werden für Lastwagen ab 3,5 Tonnen und Busse ab fünf Tonnen Gewicht fällig. Die Mautzone wird per Videokameras überwacht. Durch eine automatische Nummernschilderkennung kann der Fahrzeughalter ermittelt werden. schub