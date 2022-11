Als Raserstrecke ist die Frauenstraße am Rande des Stadtzentrums nicht gerade bekannt. Dennoch hat die Stadt zwischen der Einmündung "Am Einlaß" in der Blumenstraße und dem Isartorplatz im Osten am Donnerstag durchgängig in beiden Fahrtrichtungen Tempo 30 eingeführt. Das Mobilitätsreferat reagiert damit auf die Wünsche von Anwohnern, denen die Lärmbelastung zu hoch, die Verkehrssicherheit dafür zu niedrig war. Bislang galt das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde bereits abschnittsweise im Bereich zweier Schulen wochentags von 7 bis 18 Uhr. Dennoch überschritt der maximale Lärmpegel an vielen Stellen den zulässigen Richtwert. Zusätzlich soll die Maßnahme die Luftschadstoffbelastung verringern. Der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel hatte dem Tempolimit einstimmig zugestimmt. Die Auswirkungen auf den Autoverkehr sind nach Angaben des Mobilitätsreferats gering, ein Ausweichen in angrenzende Straßen werde nicht erwartet.