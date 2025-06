Von Martin Mühlfenzl

Auf dem Weg in den Süden türmen sich östlich der A99 die Vorboten einer neuen Zeit auf: Unzählige Baukräne, die ihren Beitrag dazu leisten, dass der Stadtteil Freiham weiter wächst. Sogar die Bauarbeiten am neuen U-Bahnhof Freiham, der einst die Endhaltestelle der U5-Verlängerung von Pasing aus bilden soll, haben bereits im vergangenen Jahr begonnen. Baustellenlärm, Staub, Luftverschmutzung und Verkehrsbehinderungen gehören für die Menschen ganz im Münchner Westen – auch für jene, die in großer Zahl neu hierherziehen – also seit Jahren zum Alltag. Und dennoch droht ihnen eine weitere zusätzliche Belastung, denn schon in wenigen Jahren könnte die Westumfahrung der A99 von vier auf sechs Spuren erweitert werden.