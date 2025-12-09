Zum Hauptinhalt springen

Benko-Immobilie Alte Akademie vor NeuanfangEine der wichtigsten Immobilien Münchens verkauft – Bieterkonkurrent will klagen

Lesezeit: 3 Min.

Wegen der zentralen Lage inmitten der Fußgängerzone ist die Zukunft der Alten Akademie für die Stadt München von hoher Bedeutung.
Wegen der zentralen Lage inmitten der Fußgängerzone ist die Zukunft der Alten Akademie für die Stadt München von hoher Bedeutung. (Foto: Robert Haas)

Für bis zu 179 Millionen Euro wechselt die bedeutende Benko-Immobilie in der Altstadt ihren Besitzer. Warum der Verkauf nun vor Gericht landen könnte.

Von Sebastian Krass

Grünes Licht für den Verkauf der Benko-Ruine Alte Akademie: Nach SZ-Informationen hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags am Dienstag beschlossen, das Grundstück an der Neuhauser Straße 8 und 10 an eine Tochterfirma der Heinz-Hermann-Thiele-Familienstiftung zu veräußern. Der Kaufpreis beträgt 30 Millionen Euro, das geht aus der nicht-öffentlichen Beschlussvorlage von Bauminister Christian Bernreiter (CSU) hervor. Das Dokument liegt der SZ vor.

Zur SZ-Startseite

Hochhaus-Debatte
:Wie die neuen Doppeltürme Münchens Skyline verändern

Die 155-Meter-Wolkenkratzer an der Paketposthalle werden die Stadt prägen. Was genau geplant ist und warum es deswegen so viel Ärger gibt - eine Erkundung des Areals in 3D-Animationen.

SZ PlusVon Elisa von Grafenstein, Julian Hosse und Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite