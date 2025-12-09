Grünes Licht für den Verkauf der Benko-Ruine Alte Akademie: Nach SZ-Informationen hat der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags am Dienstag beschlossen, das Grundstück an der Neuhauser Straße 8 und 10 an eine Tochterfirma der Heinz-Hermann-Thiele-Familienstiftung zu veräußern. Der Kaufpreis beträgt 30 Millionen Euro, das geht aus der nicht-öffentlichen Beschlussvorlage von Bauminister Christian Bernreiter (CSU) hervor. Das Dokument liegt der SZ vor.
Benko-Immobilie Alte Akademie vor NeuanfangEine der wichtigsten Immobilien Münchens verkauft – Bieterkonkurrent will klagen
Für bis zu 179 Millionen Euro wechselt die bedeutende Benko-Immobilie in der Altstadt ihren Besitzer. Warum der Verkauf nun vor Gericht landen könnte.
Von Sebastian Krass
