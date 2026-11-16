Drei Männer sollen eine junge Frau an der Wittelsbacherbrücke vergewaltigt haben – einer von ihnen war erst kurz zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Vor Gericht berichtet die Schwester des Opfers von den Folgen der Tat.

„Sie hat ihnen ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie keinen Sex möchte“

Die junge Frau ist sich sicher, auch wenn darüber natürlich ein Gericht entscheiden muss. „Meine Schwester wurde von diesen drei Männern vergewaltigt“, sagt die 25-Jährige, nachdem sie am Montagvormittag auf dem Zeugenstuhl Platz genommen hat. Die Schwester habe ihr ja davon erzählt.