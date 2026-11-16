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Prozess um Gruppenvergewaltigung„Sie hat ihnen ganz klar zu verstehen gegeben, dass sie keinen Sex möchte“

Lesezeit: 3 Min.

An einem abgelegenen Treppenaufgang an der Wittelsbacherbrücke sollen die Angeklagten eine Frau vergewaltigt haben.
An einem abgelegenen Treppenaufgang an der Wittelsbacherbrücke sollen die Angeklagten eine Frau vergewaltigt haben.
Foto: Florian Peljak

Drei Männer sollen eine junge Frau an der Wittelsbacherbrücke vergewaltigt haben – einer von ihnen war erst kurz zuvor aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Vor Gericht berichtet die Schwester des Opfers von den Folgen der Tat.

Von Linus Freymark

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Die junge Frau ist sich sicher, auch wenn darüber natürlich ein Gericht entscheiden muss. „Meine Schwester wurde von diesen drei Männern vergewaltigt“, sagt die 25-Jährige, nachdem sie am Montagvormittag auf dem Zeugenstuhl Platz genommen hat. Die Schwester habe ihr ja davon erzählt.

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