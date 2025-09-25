Die Passauer Polizei hat am Dienstag einen dort lebenden 20-Jährigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, Anfang August in München eine 25 Jahre alte Frau vergewaltigt zu haben. Die Ermittlungen hatten sich schwierig gestaltet, weil sich die Frau an nichts erinnern konnte. Passanten hatten sie am Morgen des 10. August, einem Sonntag, gegen fünf Uhr in einem Hinterhof in der Schwanthalerstraße gefunden – orientierungslos, unvollständig bekleidet und leicht verletzt.

Bei der medizinischen Versorgung wurden Hinweise auf ein Sexualdelikt festgestellt, weshalb die Münchner Kriminalpolizei mit Ermittlungen begann und auch eine Untersuchung in der Rechtsmedizin veranlasste. Bei der Rekonstruktion der Tatnacht ergab sich, dass die Frau am Samstagabend in einem Lokal in der Schwanthalerstraße gewesen war und dieses kurz nach Mitternacht in alkoholisiertem Zustand verlassen hatte.

Wenig später wurde ein Bekannter der Frau von ihrem Handy aus angerufen: Ein bislang nicht identifizierter Mann, der sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ausgab, informierte ihn, dass die 25-Jährige abgeholt werden solle; es gehe ihr alkoholbedingt schlecht.

Als der Bekannte in der Münchner Innenstadt ankam, fand er die 25-Jährige zwar nirgends, konnte aber anhand der Standortdaten ihr Mobiltelefon lokalisieren. Das befand sich zu der Zeit, um Viertel nach eins, in der Arnulfstraße, allerdings im Besitz eines 20 Jahre alten Syrers. Der Mann wurde von der alarmierten Polizei festgenommen und wegen Diebstahls eines Handys angezeigt. Gegen drei Uhr wurde er wieder entlassen, Hinweise auf das Sexualdelikt gab es zu dieser Zeit nicht.

Erst bei den späteren Ermittlungen geriet der 20-Jährige in den Verdacht, nicht nur das Handy gestohlen zu haben, sondern die Frau zuvor auch in dem Hinterhof missbraucht zu haben. Der in einer Unterkunft im Landkreis Passau lebende Mann war der Polizei bereits wegen zwei Fällen von sexueller Belästigung bekannt; er sitzt nun in Untersuchungshaft.