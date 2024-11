Laut Polizeibericht war eine 36-jährige Münchnerin am Samstag gegen 21.45 Uhr allein in dem Park spazieren gegangen. Der Mann näherte sich ihr unvermittelt, griff sie an, brachte sie zu Boden und fasste ihr unter den Pullover. Danach setzt die Erinnerung der Frau kurzzeitig aus – sie kam erst wieder zu sich, als der Täter sie gegen einen Zaun gelehnt hatte und versuchte, ihre Hose herunterzuziehen.

Die Frau schrie um Hilfe, zwei Passanten griffen ein. Daraufhin ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete. Einer der beiden Helfer verfolgte ihn und konnte ihn schließlich stellen. Die Polizei, die mittlerweile verständigt worden war, nahm den Tatverdächtigen fest.

Er ist bislang bei der Polizei nicht in Erscheinung getreten. Weil der Ukrainer in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, erließ ein Richter Haftbefehl, der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.