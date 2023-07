Von Susi Wimmer

"Der Haftbefehl wird wieder in Vollzug gesetzt", verkündete Richter Gilbert Wolf. Und Sercan S., der als freier Mann in die Verhandlung vor dem Landgericht München I gegangen war, wird nach der Urteilsverkündung abgeführt. Die 8. Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der 30-Jährige im Juni 2022 auf dem Rücksitz seines Wagens eine Frau vergewaltigt hatte. Die 24-Jährige hatte den Wagen über eine App bestellt, um sicher nach Hause zu kommen. Für die Tat wurde Sercan S. zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt.

Die junge Frau feierte in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 2022 mit Freunden in einem Nachtclub an der Sonnenstraße. Es war schon vormittags um zehn Uhr, als sie - müde und alkoholisiert - über eine App einen Fahrdienst bestellte. Laut Anklage fuhr Sercan S. vor und bot der Frau an, sie könne sich doch auf den Rücksitz legen und ihre Schuhe ausziehen. Er werde sie wecken, wenn man am Fahrziel angekommen sei. Die Frau nahm das Angebot dankend an und schlief sofort ein.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Fahrer kurz vor dem Ziel den Wagen jedoch auf den Parkplatz eines Supermarktes steuerte. Dort öffnete er die hintere Beifahrertür und näherte sich der noch schlafenden Frau. Die 24-Jährige soll erst zu sich gekommen sein, als der Mann sie vergewaltigte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Mann habe die Widerstandsunfähigkeit der Geschädigten bewusst für seine Tat ausgenutzt. Als der Fahrer bemerkte, dass sie zu sich kam, ließ er von ihr ab und fuhr sie nach Hause. Dort verständigte die junge Frau sofort die Polizei.

Sercan S. wurde noch am selben Tag von der Polizei festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft, jedoch wurde Anfang August der Haftbefehl gegen ihn wieder außer Vollzug gesetzt und er in die Freiheit entlassen. Nach sieben Prozesstagen am Landgericht kam jedoch die 8. Strafkammer zu dem Schluss, dass sich der 30-Jährige der Vergewaltigung schuldig gemacht habe.

"Sie haben das Vertrauen der Geschädigten in den Personenbeförderungsverkehr ausgenutzt", erklärte der Vorsitzende Richter Gilbert Wolf in seinem Urteil. Nach Verkündung des Strafmaßes wurde Sercan S. abgeführt.