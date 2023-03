Studentin am Nockherberg auf der Toilette vergewaltigt

Gäste sitzen beim Beginn des Starkbierfests 2022 auf dem Nockherberg in der Festhalle.

Die 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und notoperiert. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 24 Jahre alte Studentin aus dem Landkreis Dachau ist am Donnerstagabend beim Starkbierfest am Nockherberg vergewaltigt worden. Die Frau kam nach einem Toilettengang gegen 23 Uhr stark blutend sowie mit Hämatomen an Armen und Knien zu ihren Bekannten zurück, mit denen sie auf das Fest gegangen war.

Der Rettungsdienst brachte die sichtlich geschockte und nicht mehr ansprechbare Studentin unverzüglich in ein Krankenhaus, wo sie wegen ihrer vaginalen Verletzungen notoperiert werden musste. Eine umgehend eingeleitete Fahndung sowie die Befragung mehrerer Zeugen brachten keinen Hinweis auf einen Täter.

Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeipräsidium München, Telefon 089/29100, oder mit jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.