Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18-Jährigen Anfang Juni in der Maxvorstadt hat die Polizei zwei junge Männer wenig später als dringend tatverdächtig festgenommen, wie erst jetzt bekannt wurde.

Die Frau befand sich an einem Sonntag gegen 3 Uhr morgens in der Diskothek „Neuraum“ im Kellergeschoss des Zentralen Omnibusbahnhofs in der Arnulfstraße. Dort hatte sie die beiden Männer kennengelernt, 19 und 21 Jahre alt. Sie schlugen vor, auf eine Zigarette nach draußen zu gehen. Dann lotsten sie die Jugendliche nach Angaben der Polizei zu einem unversperrten Raum und vergewaltigten sie dort trotz ihrer Gegenwehr.

Nach der Tat vertraute sich die 18-Jährige einer Freundin an, die die Polizei verständigte. Die Beamten konnten anhand der Video-Aufzeichnung die mutmaßlichen Täter identifizieren. Wenig später entdeckte eine Mitarbeiterin der Diskothek die beiden Verdächtigen in der Bayerstraße und verständigte erneut den Notruf. Um 4.18 Uhr wurden die beiden jungen Männer festgenommen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft.