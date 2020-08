Vergewaltigung am Löschwassersee - Tatverdächtiger verhaftet

Nach der Vergewaltigung einer 21-jährigen Frau an einem Löschwassersee in Ludwigsfeld hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Laut Polizeibericht steht der 36-jährige Mann im Verdacht, am Dienstagabend vergangener Woche die Studentin, die sich nach dem Baden anzog, überfallen, zu Boden gedrückt und vergewaltigt zu haben. Als sich die junge Frau befreien konnte, flüchtete der Täter.

Wie die Polizei mitteilt, entblößte sich zwei Tage nach der Vergewaltigung am selben See ein Mann vor zwei Frauen und befriedigte sich selbst, bevor er flüchtete. Mit Hilfe der Personenbeschreibung, die beide Frauen abgaben, hätten Beamte am vergangenen Montagnachmittag einen Verdächtigen im Bereich des Löschwassersees vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hätten den Tatverdacht erhärtet. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Haftbefehl wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung erlassen.