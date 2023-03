Die Münchner Polizei hat einen 49 Jahre alten Mann verhaftet, dem vorgeworfen wird, in seinem Hotelzimmer eine 20 Jahre alte Schülerin aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen vergewaltigt zu haben. Der Franzose hatte die Frau am Donnerstag gegen drei Uhr morgens in einem Club an der Sonnenstraße angesprochen und ihr Geld für Sex geboten - 300 000 Euro!

Trotz der schier unglaublichen Summe folgte die Frau dem Mann in ein Hotel in Bahnhofsnähe. Im Zimmer warf der 49-Jährige die 20-Jährige dann nach Angaben der Polizei plötzlich und mit Gewalt aufs Bett und vergewaltigte sie. Nach der Tat konnte die Frau das Hotel verlassen, ein Bekannter von ihr alarmierte umgehend die Polizei. Die nahm den Mann wenig später im Hotel fest, ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Das für Sexualdelikte zuständige Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.