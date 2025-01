Urteil am Landgericht

Der 52-Jährige vergriff sich in 17 Fällen an sedierten Frauen. Vier Arzthelferinnen traten als Zeuginnen auf, das Gericht wertete ihre Aussagen als glaubhaft. Ein Komplott, wie es der Angeklagte vermutete, habe es nicht gegeben.

Von Susi Wimmer

„Voller Skepsis“, so sagt der Vorsitzende Richter Christian Daimer, sei die 9. Strafkammer bei Sichtung der Akten in den Prozess gestartet. Jetzt, nach neun Verhandlungstagen, habe man aber keinerlei Zweifel daran, dass der Arzt Wolfgang H. während der von ihm durchgeführten Darmspiegelungen Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt hat. 17 Taten sah das Landgericht München als erwiesen an und verurteilte den 52-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren.